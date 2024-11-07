Μελόνι: Δεν είμαι καλά, αλλά δεν έχω ιδιαίτερα συνδικαλιστικά δικαιώματα και εργάζομαι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τις περασμένες ημέρες είχε ακυρώσει συνάντησή της με τα συνδικάτα της χώρας, εξαιτίας γρίπης.

Σήμερα, πήρε μέρος στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στη Βουδαπέστη, όπου αύριο θα διεξαχθεί η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής.

Κατά τη διάρκεια σατιρικής εκπομπής του δημόσιου ραδιοφώνου της Rai, οι παρουσιαστές ζήτησαν από τον βουλευτή Μάρκο Οζνάτο, ο οποίος ανήκει στο κόμμα της Μελόνι "Αδέλφια της Ιταλίας", να στείλει μήνυμα μέσω κινητού στην Ιταλίδα πρωθυπουργό ρωτώντας την πώς είναι η υγεία της.

Μετά από λίγα λεπτά, η Μελόνι απάντησε τα εξής: «στην πραγματικότητα δεν είμαι καλά, αλλά δεν έχω ιδιαίτερα συνδικαλιστικά δικαιώματα και είμαι στην Βουδαπέστη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου κάνω τη δουλειά μου».

Μια απάντηση που ταιριάζει, προφανώς, στον σατιρικό τόνο της εκπομπής, η οποία έχει τίτλο "μια Hμέρα ως πρόβατο" (un Giorno da pecora). Κάποιοι σχολιαστές, όμως, υπέθεσαν ότι μπορεί να πρόκειται και για έμμεση κριτική στα ιταλικά συνδικάτα, τα οποία απορρίπτουν τον νέο κρατικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης Μελόνι και έχουν προκηρύξει γενική απεργία για τις 29 Νοεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

