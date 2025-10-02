Λογαριασμός
Global Sumud Flotilla: Το Βέλγιο καλεί για εξηγήσεις την πρεσβευτή του Ισραήλ μετά τη σύλληψη επτά Βέλγων

Ο Βέλγος ΥΠΕΞ Μαξίμ Πρεβό κάλεσε τον πρεσβευτή του Ισραήλ για εξηγήσεις σχετικά με τη σύλληψη επτά Βέλγων σε πλοία του στολίσκου για τη Γάζα

Σκάφος Global Sumud

Ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό δήλωσε σήμερα ότι κάλεσε για εξηγήσεις την πρεσβευτή του Ισραήλ σε σχέση με τη σύλληψη επτά Βέλγων που επέβαιναν σε πλοία του στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ.

«Ο τρόπος με τον οποίο συνελήφθησαν (...) και η τοποθεσία, στα διεθνή ύδατα, είναι απαράδεκτα, γι' αυτό και κάλεσα για εξηγήσεις την πρεσβευτή», δήλωσε ο Βέλγος ΥΠΕΞ μιλώντας στο Κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ισραήλ Βέλγιο Γάζα διπλωματική κρίση ανθρώπινα δικαιώματα Μέση Ανατολή
