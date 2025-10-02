Ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό δήλωσε σήμερα ότι κάλεσε για εξηγήσεις την πρεσβευτή του Ισραήλ σε σχέση με τη σύλληψη επτά Βέλγων που επέβαιναν σε πλοία του στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ.

«Ο τρόπος με τον οποίο συνελήφθησαν (...) και η τοποθεσία, στα διεθνή ύδατα, είναι απαράδεκτα, γι' αυτό και κάλεσα για εξηγήσεις την πρεσβευτή», δήλωσε ο Βέλγος ΥΠΕΞ μιλώντας στο Κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

