Παλαιστίνη: Κρίσιμες ώρες για τη Flotilla

Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Από σήμερα, η κατάσταση θεωρείται περισσότερο από κρίσιμη. Η αποστολή Global Sumud Flotilla, ο στολίσκος των πλοιαρίων με ανθρωπιστική βοήθεια, συνεχίζει το ταξίδι της προς τη Γάζα και, σύμφωνα με πληροφορίες των ιταλικών μέσων ενημέρωσης, το επόμενο εικοσιτετράωρο είναι πιθανό να γίνει στόχος επιχείρησης των ισραηλινών δυνάμεων.



Περίπου είκοσι ακτιβιστές αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ιταλία, όταν ο στολίσκος πέρασε από την Κρήτη. Πάνω από τριάντα πέντε Ιταλοί πολίτες, όμως, συνεχίζουν να επιβαίνουν στα πλοιάρια, τα οποία μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό, άμαχο πληθυσμό. Ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα ζήτησε από τα μέλη της αποστολής να δεχθούν την πρόταση να παραδώσουν τις βοήθειες στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Πιερλουίτζι Πιτσαμπάλα, ο οποίος θα ήταν διατεθειμένος να μεταβεί, για τον λόγο αυτό, στην Κύπρο.

Δυσαρέσκεια Μελόνι

Η Flotilla, όμως, μετά από σειρά διαβουλεύσεων, απέρριψε την πρόταση και η εκπρόσωπός της, Μαρία Έλενα Ντέλια, επέμεινε ότι «κύριος στόχος της όλης αυτής προσπάθειας είναι να δημιουργηθούν -επιτέλους- ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απευθείας μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό».



Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, από την πλευρά της, είναι πεπεισμένη ότι τα τρόφιμα και τα φάρμακα που μεταφέρουν οι εθελοντές θα μπορούσαν κάλλιστα να παραδοθούν από την κυβέρνησή της και ότι τα μέλη της αποστολής, στην πραγματικότητα, θέλουν να βάλουν σε δύσκολη θέση την ίδια και τους υπουργούς της.

Διαβεβαιώσεις από το Ισραήλ

Το κύριο θέμα, τώρα, είναι αν τις επόμενες ώρες θα μπορέσει να αποφευχθεί κορύφωση της έντασης και ο τραυματισμός των ακτιβιστών. Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών της Ρώμης υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή όσων επιβαίνουν στα ιστιοφόρα.



Ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Μελόνι, Αντόνιο Ταγιάνι, σε σημερινή, νέα συνομιλία με τον ισραηλινό ομόλογό του, υπενθύμισε ότι στη Sumud Flotilla μετέχουν και βουλευτές του ιταλικού κοινοβουλίου. Οι οποίοι, όμως, τώρα είναι διχασμένοι: οι βουλευτές της Κεντροαριστεράς θεωρούν ότι αν το Ισραήλ επιβάλει στην αποστολή να σταματήσει, τα πλοιάρια δεν πρέπει να σπάσουν το ναυτικό μπλόκο. Οι εκπρόσωποι των Πέντε Αστέρων και της Ιταλικής Αριστεράς, αντίθετα, είναι της άποψης ότι η πορεία πλεύσης θα πρέπει να συνεχιστεί.



Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια κύριας σημασίας υπόθεση, η οποία μπορεί να προκαλέσει κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, σε όλη την Ιταλία. Όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες και από το αν θα μπορέσουν, τελικά, να αποφευχθούν ακραίες, τραγικές εξελίξεις.

Πηγή: Deutsche Welle

