Το Κάιρο δεν βλέπει «κανένα ρόλο» για τη Χαμάς στο μέλλον της Γάζας

Η Χαμάς "δεν έχει κανένα ρόλο" στο μέλλον της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, η χώρα του οποίου έχει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

"Υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ μας, ως Άραβες, ως μουσουλμάνοι, και ακόμη μεταξύ των ίδιων των μελών της Χαμάς. Καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι δεν έχουν κανένα ρόλο για την επόμενη μέρα, και αυτό είναι γεγονός", δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου που οργανώθηκε στο Παρίσι, κι ενώ η Χαμάς αναμένεται να δώσει την απάντησή της στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.