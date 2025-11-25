Λογαριασμός
Εξοπλιστική κούρσα: Η Πολωνία δοκίμασε με επιτυχία υποτροχιακό πύραυλο – Δείτε βίντεο 

Τη Δευτέρα, ένας πολωνικός υποτροχιακός πύραυλος τριών σταδίων εκτοξεύτηκε με επιτυχία στο πεδίο δοκιμών Ούστκα, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Άμυνας Τσεζάρι Τόμζικ

Επιταχύνεται η εξοπλιστική κούρσα στην Ευρώπη. Τη Δευτέρα, ένας πολωνικός υποτροχιακός πύραυλος τριών σταδίων εκτοξεύτηκε με επιτυχία στο πεδίο δοκιμών Ούστκα, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Άμυνας Τσεζάρι Τόμζικ. 

Σύμφωνα με τον Τόμζικ, η εκτόξευση του, μεγάλου βεληνεκούς, πυραύλου σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη των εγχώριων αμυντικών τεχνολογιών.

«Σήμερα, στο πεδίο εκπαίδευσης CSP στην Ούστκα, εκτοξεύτηκε με επιτυχία ένας υποτροχιακός πύραυλος τριών σταδίων που αναπτύχθηκε από μια κοινοπραξία του Στρατιωτικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Εξοπλισμών, του Εργοστασίου Στρατιωτικής Αεροπορίας Νο. 1 στο Λοτζ και της Gamrat. Ο πύραυλος πέτυχε όλους τους επιδιωκόμενους στόχους του: σωστό διαχωρισμό σταδίων, καθοδήγηση σε ένα καθορισμένο σημείο στο διάστημα και πτήση κατά μήκος της προγραμματισμένης τροχιάς. Έφτασε σε υψόμετρο 65 χλμ., ολοκληρώνοντας μια ασφαλή και σταθερή πτήση, επαληθεύοντας την ορθή λειτουργία όλων των βασικών εγχώρια ανεπτυγμένων τεχνολογιών» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Πολωνός υφυπουργός. 

Σημειώνεται ότι αυτή δεν ήταν η μόνη δοκιμή υποτροχιακού πυραύλου που πραγματοποιήθηκε στο πεδίο δοκιμών Ούστκα τις τελευταίες ημέρες. Το Σάββατο, ο υποτροχιακός πύραυλος PERUN, που αναπτύχθηκε από την πολωνική ιδιωτική εταιρεία SpaceForest, ολοκλήρωσε επίσης μια επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση, φτάνοντας σε υψόμετρο 50 χιλιομέτρων.

