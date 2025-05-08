Μερτς: «Για τις υποθέσεις μας αποφασίζουμε εμείς κι όχι μια αμερικανική κυβέρνηση»

«Είναι δικές μας υποθέσεις και αποφασίζουμε εμείς για αυτές, όχι μια αμερικανική κυβέρνηση», ξεκαθάρισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στα επικριτικά σχόλια αμερικανών αξιωματούχων για την ταξινόμηση της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) ως «εξακριβωμένα δεξιάς εξτρεμιστικής» οργάνωσης από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Τετάρτη στην τηλεοπτική υπηρεσία της εφημερίδας Welt εν πτήσει από το Παρίσι (όπου πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν) προς τη Βαρσοβία, με το βλέμμα στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχει σήμερα με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο νεοεκλεγείς καγκελάριος τόνισε ότι η αμερικανική πλευρά θα πρέπει να αποδεχθεί «πώς φερόμαστε εμείς με τους δημοκρατικούς θεσμούς μας, όταν π.χ. ένα κόμμα χαρακτηρίζεται "εξτρεμιστικό"». «Είμαστε λειτουργικές δημοκρατίες. Διαφορετικές, αλλά δημοκρατίες (…) Οι Αμερικανοί θα μας απαγόρευαν την ανάμιξη στα θέματα εσωτερικής πολιτικής τους. Είναι δικά μας θέματα και για αυτά αποφασίζουμε εμείς και όχι μια αμερικανική κυβέρνηση», τόνισε ο κ. Μερτς, ο οποίος πάντως δήλωσε ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχει με τον κ. Τραμπ, με αφορμή και τη σημερινή 80ή επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, θα ευχαριστήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη συμβολή της χώρας του και τη θυσία χιλιάδων αμερικανών στρατιωτών.

Σχετικά με την προοπτική επιβολής επιπλέον δασμών στις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων, ο Φρίντριχ Μερτς ανέφερε επίσης ότι οι δασμοί ζημιώνουν όλες τις πλευρές και επανέλαβε ότι θέλει να συζητήσει με τις ΗΠΑ τρόπους περαιτέρω διευκόλυνσης του εμπορίου και όχι το αντίθετο, αν και διευκρίνισε ότι δεν είναι η Γερμανία που διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα σημεία επαφής που θα μπορούσε να βρει με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο καγκελάριος ανέφερε ότι και οι δύο προέρχονται από τον χώρο των επιχειρήσεων, αλλά και ότι αναλαμβάνουν δημόσιο αξίωμα για δεύτερη φορά. Ο δημοσιογράφος του επισήμανε μάλιστα ότι παίζουν και οι δύο γκολφ. Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός εξέφρασε ακόμη την ελπίδα να γνωρίσει τον αμερικανό πρόεδρο πριν από τις συναντήσεις που θα έχουν ούτως ή άλλως στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ομάδας των Επτά (G7) τους προσεχείς μήνες.

Ο κ. Μερτς περιέγραψε ακόμη ως «την μεγαλύτερη πρόκληση» για την Ευρώπη τη συνεισφορά της στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, δεν απάντησε ωστόσο σε ερώτηση σχετικά με το εάν γερμανικές δυνάμεις θα αναλάμβαναν να περιφρουρήσουν ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός.

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του ομοσπονδιακού υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ για αυστηροποίηση των συνοριακών ελέγχων και αύξηση των αστυνομικών δυνάμεων, ο καγκελάριος περιέγραψε τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα ως «μεταβατικό» μέτρο, το οποίο είναι, όπως είπε, αναγκαίο για τη Γερμανία, καθώς πλήττεται ιδιαίτερα - και επειδή βρίσκεται στο κέντρο. Ο κ. Μερτς πρόσθεσε επίσης ότι τόσο η γαλλική όσο και η πολωνική κυβέρνηση συμφωνούν ότι πρέπει να αναληφθούν από κοινού πρωτοβουλίες εντός Ε.Ε. προκειμένου να δοθούν συνολικές λύσεις στο πρόβλημα της παράτυπης μετανάστευσης.

