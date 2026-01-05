Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη Δευτέρα έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της αστάθειας στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είμαι βαθιά ανήσυχος για την πιθανή επιδείνωση της αστάθειας στη χώρα, τον αντίκτυπο που αυτό μπορεί να έχει στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και για το προηγούμενο που ενδέχεται να δημιουργηθεί ως προς τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι σχέσεις μεταξύ κρατών», ανέφερε ο Γκουτέρες σε δήλωση που διαβάστηκε στο Συμβούλιο από την επικεφαλής πολιτικών υποθέσεων του ΟΗΕ.

Στην ίδια δήλωση, ο Γενικός Γραμματέας σημείωσε επίσης ότι τον προβληματίζει το γεγονός πως η αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο στο Καράκας, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, δεν φαίνεται να σεβάστηκε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

«Χαιρετίζω και είμαι έτοιμος να στηρίξω κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στο να βοηθηθούν οι Βενεζουελάνοι να βρουν έναν ειρηνικό δρόμο προς τα εμπρός», κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.