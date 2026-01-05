Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα, μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10 π.μ.(17:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η επίσημη λίστα των ομιλητών θα ανακοινωθεί επίσης τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, ζήτησε πρώτος την έκτακτη συνεδρίαση του ΟΗΕ μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σημειώνει η Wall Street Journal.

Νωρίτερα χθες, ο ΟΗΕ εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι ο Γκουτέρες είναι «βαθιά ανήσυχος από την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στη Βενεζουέλα» και ότι η ενέργεια των ΗΠΑ δημιουργεί «ένα επικίνδυνο προηγούμενο».

