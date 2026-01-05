Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Γούιτκοφ και Κούσνερ εκπροσωπούν τις ΗΠΑ στη «Συμμαχία των Προθύμων»

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα εκπροσωπήσουν τις ΗΠΑ στις αυριανές συνομιλίες στο Παρίσι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος

Τζάρεντ Κούσνερ αεροδρόμιο

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα εκπροσωπήσουν τις ΗΠΑ στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν αύριο Τρίτη στο Παρίσι με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Τη συνάντηση των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» έχει συγκαλέσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ Στιβ Γουίτκοφ Συμμαχία των Προθύμων Ντόναλντ Τραμπ διπλωματία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark