Η παρουσία Τούρκων στρατιωτών στην Κύπρο είναι κρίσιμης σημασίας όχι μόνο για την ασφάλεια του νησιού αλλά και για τη συνολική ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην 39η Διοίκηση Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού στην «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Απευθυνόμενος στους στρατιώτες που υπηρετούν στη μεραρχία, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι «φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει ενταθεί η μονομερής υποστήριξη προς την ελληνοκυπριακή πλευρά, όπου διάφοροι παράγοντες προσπαθούν να αυξήσουν τις πολιτικές, στρατιωτικές και οικονομικές τους δραστηριότητες στη νότια Κύπρο».

«Σε αυτό το πλαίσιο, παρακολουθούμε στενά τις μονομερείς συμφωνίες που έχουν συνάψει ορισμένα τρίτα μέρη με την ελληνοκυπριακή πλευρά, τις στρατιωτικές ασκήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, τα ενεργειακά έργα που επιχειρούνται να υλοποιηθούν και τις προσπάθειες της ελληνοκυπριακής πλευράς να αναλάβει ρόλο με διάφορους τρόπους, βάσει ορισμένων συγκυριακών εξελίξεων», σημείωσε ο Γιασάρ Γκιουλέρ και πρόσθεσε:

«Μπροστά σε όλα αυτά, λαμβάνουμε με μεγάλη αποφασιστικότητα τα απαραίτητα μέτρα ενάντια σε κάθε προσπάθεια να βλάψει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ κανένα τετελεσμένο γεγονός».

Συνεχίζοντας ο Τούρκος υπουργός Άμυνας συμπλήρωσε: «Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να εκφράσω για άλλη μια φορά ότι η στρατιωτική μας παρουσία στο νησί, που έχει διεθνή νομιμότητα και λειτουργεί ως εγγυήτρια χώρα, αποτελεί εγγύηση τόσο της ειρήνης και της ασφάλειας του τουρκοκυπριακού λαού όσο και των στρατηγικών ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ τόνισε ότι η Τουρκία, μια από τις κυρίαρχες δυνάμεις που διαμόρφωσε τη Μεσόγειο σε όλη την ιστορία, «θα χρησιμοποιήσει αποφασιστικά όλα τα δικαιώματά της βάσει του διεθνούς δικαίου για να προστατεύσει τα συμφέροντά της και της ''Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου', η οποία θα συνεχίσει την ιστορική της ευθύνη σε αυτή τη γεωγραφία».

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Tümen’de görev yapan Mehmetçiklere de hitap eden Bakan Yaşar Güler şunları söyledi:… pic.twitter.com/YWtxpqwaPC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2025

Εν τω μεταξύ, σε νέα προκλητική ανάρτηση προχώρησε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας στην πλατφόρμα Χ, γράφοντας «Θυμίζουμε σε αυτούς που ξεχνούν...» σε μια έμμεση αναφορά στην πρόσφατη απειλή της Άγκυρας ότι δεν θα διστάσει, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που της παρέχει το καθεστώς του εγγυητή ενάντια στις δραστηριότητες της ''ΕΔΝΚ''.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.