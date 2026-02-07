Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συμμετείχε στη Διάσκεψη Αρχηγών Αποστολών 2026 (USEUCOM) στη Στουτγάρδη

Τόνισε τη σημαντική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολέμου στην εκτέλεση των καθηκόντων τους

Υπογράμμισε πως το έργο στην Ευρώπη περιλαμβάνει προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και ενίσχυση αμυντικών συνεργασιών, ως απάντηση σε προκλήσεις από τη Ρωσία και την Κίνα

Στη Διάσκεψη Αρχηγών Αποστολών 2026 (USEUCOM) που πραγματοποιήθηκε στη Στουτγκάρδη συμμετείχε αυτή την εβδομάδα η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Η άριστη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολέμου έχει συμβάλει καθοριστικά στην εκτέλεση των καθηκόντων μας», ανέφερε σε σχετική ανάρτησή της στο Χ.

The excellent cooperation between the @StateDept and the @DeptofWar has been instrumental in us being able to carry out our duties. Our work here in Europe, from advancing energy security to strengthening our defense partnerships, ensures American strength as we face challenges… — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 7, 2026

«Το έργο μας εδώ στην Ευρώπη, από την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας έως την ενίσχυση των αμυντικών μας συνεργασιών, διασφαλίζει την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς αντιμετωπίζουμε προκλήσεις από τη Ρωσία έως την Κίνα και πέραν αυτής», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

