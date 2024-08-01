Στη δημοσιότητα έδωσε η αμερικανική κυβέρνηση την πρώτη φωτογραφία με τους Αμερικανούς κρατουμένους οι οποίοι απελευθερώθηκαν σήμερα, σε μια ιστορική ανταλλαγή κρατουμένων που σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Άγκυρας.

Συγκεκριμένα, ο επίσημος λογαριασμός X του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μοιράστηκε μια φωτογραφία των Έβαν Γκέρσκοβιτς, Αλσού Κουρμάσεβα και Πολ Γουίλαν μέσα στο αεροπλάνο με Αμερικανούς αξιωματούχους και κρατώντας την αμερικανική σημαία.

«Μετά από αδιανόητη ταλαιπωρία και αβεβαιότητα, οι Αμερικανοί που κρατούνται στη Ρωσία είναι ασφαλείς, ελεύθεροι και έχουν ξεκινήσει τα ταξίδια τους πίσω στην αγκαλιά των οικογενειών τους», γράφει η λεζάντα από τον Μπάιντεν.

Επίσης, στη δημοσιότητα δόθηκε μια ακόμη φωτογραφία όπου φαίνονται οι Έβαν Γκέρσκοβιτς, Αλσού Κουρμάσεβα και Πολ Γουίλαν στην Τουρκία, κρατώντας μια αμερικανική σημαία.

Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva, Paul Whelan. Free! pic.twitter.com/NCuSAbjOxc — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) August 1, 2024

Η ρωσική κρατική τηλεόραση δείχνει επίσης τη στιγμή που ο δημοσιογράφος Έβαν Γκέρσκοβιτς, ο Βλαντιμίρ Κάζα - Μούζρα Kara-Murza, ο Πολ Γουίλαν και άλλα μέλη επιβιβάζονται σε ένα αεροπλάνο για να φύγουν από τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

