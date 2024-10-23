Εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες, ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στη Λωρίδα της Γάζας από τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη εδώ και έναν χρόνο. Ολόκληρες γειτονιές έχουν ισοπεδωθεί και υποδομές να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς σε όλο τον θύλακα.

Χαρακτηριστικά, το 60% έως το 70% όλων των σπιτιών στη Γάζα είχαν καταστραφεί ενώ μόνο στη βόρεια Γάζα το ποσοστό αγγίζει το 82% των σπιτιών - αυτό σημαίνει ότι σχεδόν όλοι οι, πολύπαθοι κάτοικοι, είναι εκτοπισμένοι.

Σε σχετική έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα (21/10) στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, αναφέρεται ότι η έκταση της καταστροφής είναι τέτοια που εάν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, η ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας και η επιστροφή στην αναπτυξιακή τάση που καταγράφηκε μεταξύ 2007 και 2022, ενδέχεται να διαρκέσει έως και τρεισήμισι αιώνες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ και το skynewsarabia, όπως καταγράφεται στην έκθεση: «Εάν ο πόλεμος τελειώσει αύριο και η Γάζα επιστρέψει στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, μπορεί να χρειαστούν 350 χρόνια για την παραπαίουσα οικονομία της να επιστρέψει στα επίπεδα του ΑΕΠ που καταγράφηκαν το 2022.

Επίσης, πριν ξεκινήσει η ανοικοδόμηση, θα πρέπει να αφαιρεθούν από όλο τον θύλακα περισσότεροι από 39 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών, γεμάτα με πτώματα σε αποσύνθεση και μη εκραγέντα πυρομαχικά (UXO).

Ακόμα όμως και αν γίνουν όλα αυτά, υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο ερευνητής των Ηνωμένων Εθνών για το δικαίωμα σε επαρκή στέγαση, Balakrishnan Rajagopal. ,

Απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία ανοικοδόμησης της Γάζας, ο Rajagopal είπε ότι πρώτα πρέπει να αφαιρεθούν τα ερείπια, δεύτερον πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση και μετά «υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, καθώς η ανοικοδόμηση δεν μπορεί να γίνει αν δεν τελειώσει η κατοχή».

Ο Rajagopal συνέχισε, λέγοντας ότι αυτή η κατάσταση οφείλεται στο ότι το Ισραήλ επιβάλλει περιορισμούς στα δομικά υλικά και τον εξοπλισμό, που ισχυρίζεται ότι έχουν «διπλή χρήση».

Επεσήμανε ότι μετά τον πόλεμο του 2014 στη Γάζα χτίζονταν λιγότερα από χίλια σπίτια κάθε χρόνο, προσθέτοντας ότι «το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών υπολόγισε ότι 80.000 σπίτια καταστράφηκαν στον τρέχοντα πόλεμο, επομένως η διαδικασία ανοικοδόμησης θα διαρκέσει 80 χρόνια εάν η κατοχή συνεχιστεί».

