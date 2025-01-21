Αναταραχή προκάλεσε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με την γκάφα που έκανε όταν είπε ότι η Ισπανία είναι μέλος των BRICS.

Ο Τραμπ δήλωσε εσφαλμένα ότι η Ισπανία ανήκει στις BRICS όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε για τις χώρες του ΝΑΤΟ όπως η Ισπανία που δεν πληρούν το ελάχιστο όριο δαπανών του 2% που ορίζεται για τις αμυντικές δαπάνες.

«Η Ισπανία είναι πολύ χαμηλά», δήλωσε αναφερόμενος στις αμυντικές της δαπάνες. «Είναι ένα έθνος των BRICS, η Ισπανία. Ξέρετε τι είναι ένα έθνος BRICS; Θα το καταλάβετε», είπε στον δημοσιογράφο από το Οβάλ Γραφείο.

Η Ισπανία που κατέλαβε την τελευταία θέση στη στρατιωτική συμμαχία των 32 εθνών, εκτιμάται ότι ξόδεψε 1,28% στην άμυνα πέρυσι.

Η Ισπανία δεν ανήκει όμως στος BRICS, των οποίων τα αρχικά αντιπροσωπεύουν Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική. Η Ισπανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, μαζί με τις ΗΠΑ, και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Τραμπ επανέλαβε την απειλή του να επιβάλει δαπανηρούς δασμούς στα μέλη της BRICS, λέγοντας ότι «θα επιβάλουμε δασμούς τουλάχιστον 100% στις δουλειές που κάνουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Ισπανίδα υπουργός Παιδείας και εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Πιλάρ Αλεγρία είπε ότι δεν ήταν σίγουρη γιατί ο Τραμπ έκανε το σχόλιο.

«Δεν ξέρω αν η επιβεβαίωση που έκανε ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν επειδή μπερδεύτηκε ή όχι, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Ισπανία δεν ανήκει στις BRICS», είπε.

Η Ισπανία είναι αφοσιωμένο μέλος του ΝΑΤΟ τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, πρόσθεσε, και η ισπανική κυβέρνηση θεωρεί τις ΗΠΑ «φυσικό σύμμαχο».

Η Ισπανία είναι μία από τις οκτώ χώρες που απέτυχαν να εκπληρώσουν τον στόχο δαπανών του 2% του ΝΑΤΟ πέρυσι. Ο Τραμπ έχει πει ότι θέλει τα μέλη του ΝΑΤΟ να φτάσουν το 5% των δαπανών για την άμυνα.

Πηγή: skai.gr

