Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας: «Είμαστε Γροιλανδοί, δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί»

«Είμαστε Γροιλανδοί, δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, την επομένη της ορκωμοσίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εποφθαλμιά αυτή την αυτόνομη επικράτεια της Δανίας.

«Το μέλλον της Γροιλανδίας πρέπει να αποφασιστεί στη Γροιλανδία», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ο Μούτε Εγκεντε, αναγνωρίζοντας ότι η κατάσταση είναι «δύσκολη».

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας τόνισε πως καμία χώρα δεν μπορεί να έρθει να «χρησιμοποιήσει» τη Γροιλανδία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε ανησυχία στις αρχές Ιανουαρίου όταν αρνήθηκε να αποκλείσει μια στρατιωτική επέμβαση προκειμένου να θέσει τη Γροιλανδία και τη Διώρυγα του Παναμά υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.