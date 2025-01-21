Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας: «Είμαστε Γροιλανδοί, δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί»

«Είμαστε Γροιλανδοί, δεν θέλουμε να είμαστε Αμερικανοί», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, την επομένη της ορκωμοσίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εποφθαλμιά αυτή την αυτόνομη επικράτεια της Δανίας.
«Το μέλλον της Γροιλανδίας πρέπει να αποφασιστεί στη Γροιλανδία», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ο Μούτε Εγκεντε, αναγνωρίζοντας ότι η κατάσταση είναι «δύσκολη».
Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας τόνισε πως καμία χώρα δεν μπορεί να έρθει να «χρησιμοποιήσει» τη Γροιλανδία.
Ο Αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε ανησυχία στις αρχές Ιανουαρίου όταν αρνήθηκε να αποκλείσει μια στρατιωτική επέμβαση προκειμένου να θέσει τη Γροιλανδία και τη Διώρυγα του Παναμά υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.