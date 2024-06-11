Γιοχάνες Χαν: Οι πολίτες ψήφισαν υπέρ της σταθερότητας στις ευρωεκλογές

Οι πολίτες ψήφισαν υπέρ της σταθερότητας «αλλά νομίζω ότι θα ήταν λάθος αν η σταθερότητα ισοδυναμεί με στασιμότητα», τόνισε ο επίτροπος για τον προϋπολογισμό και την διοίκηση Γιοχάνες Χαν, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης στις Βρυξέλλες, μεταξύ των οποίων το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως επισήμανε ο Γιοχάνες Χαν, ο οποίος ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του ως επίτροπος στην Κομισιόν, ο κόσμος ψήφισε υπέρ του να μην έχει κανέναν κίνδυνο σε περιόδους αβεβαιότητας ή πειράματα, ενώ σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι τάχθηκαν «υπέρ αυτών που έδειξαν εμπειρία στο πώς να κυβερνούν, πώς να ηγούνται της Ευρώπης σε δύσκολες στιγμές».

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν περιμένει κάτι άλλο από την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την προεδρία της Κομισιόν. «Καταλαβαίνω ότι αρκετοί βασικοί παίκτες, ηγέτες από άλλες πολιτικές ομάδες έχουν ήδη αναγνωρίσει το γεγονός ότι το ΕΛΚ κέρδισε τις εκλογές και έχει το δικαίωμα να προτείνει τον πρόεδρο της Επιτροπής», επισήμανε ο Αυστριακός επίτροπος, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι ο/η πρόεδρος θα ψηφιστεί στην ολομέλεια του Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.