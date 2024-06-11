Στο νοσοκομείο η Όπρα Γουίνφρεϊ με προβλήματα στο στομάχι

Η Όπρα Γουίνφρεϊ εισήχθη πρόσφατα στο νοσοκομείο με αφυδάτωση λόγω ενός προβλήματος στο στομάχι, αποκάλυψε η καλύτερή της φίλη Γκέιλ Κινγκ.

Η Γκέιλ προέβη στην αποκάλυψη αφού χρειάστηκε να αντικαταστήσει την Όπρα Γουίνφρεϊ που λόγω του προβλήματος υγείας δεν κατάφερε να παρευρεθεί.

Μεταξύ άλλων που αποκάλυψε η Γκέιλ, η οποία προχώρησε σε λεπτομερή περιγραφή των συμπτωμάτων που προκάλεσε η ασθένεια στην Όπρα Γουίνφρεϊ, είπε ότι κατέληξε στο νοσοκομείο, αφυδατωμένη και χρειάστηκε να υποβληθεί σε θεραπεία με ενδοφλέβια.

Όταν ρωτήθηκε για την τρέχουσα κατάσταση της υγείας της, η Γκέιλ είπε ότι «θα είναι καλά. Θα είναι εντάξει».

Η διάσημη παρουσιάστρια απασχολεί τον τελευταίο καιρό τα χρόνια τα πρωτοσέλιδα για το ντοκιμαντέρ της για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν φάρμακα για απώλεια βάρους.

«Είναι ένα πολύ προσωπικό θέμα για μένα», είπε η Όπρα, αλλά και «για τα εκατοντάδες εκατομμύρια των ανθρώπων που δίνουν μάχη με το βάρος τους και την παχυσαρκία».



Πηγή: skai.gr

