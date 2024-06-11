Η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ εξέφρασαν «ετοιμότητα» για την επίτευξη συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν που έδωσαν το βράδυ της Τρίτης στη δημοσιότητα.

Παράλληλα, ενημέρωσαν ότι διαβίβασαν στους μεσολαβητές από το Κατάρ και την Αίγυπτο την απάντησή τους στο προτεινόμενο σχέδιο για κατάπαυση του πυρός.

«Η απάντηση επαναβεβαίωσε τη θέση της Χαμάς ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να οδηγήσει στον τερματισμό της σιωνιστικής επίθεσης εναντίον του λαού μας, στην αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, στην ανασυγκρότηση της Γάζας και σε μια σοβαρή ανταλλαγή αιχμαλώτων», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters αξιωματούχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Πηγή: skai.gr

