Την παρότρυνσή του προς όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένης της νέας κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, να τηρήσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών και να εργαστούν για την ευρωπαϊκή προοπτική κάθε χώρας, αλλά και να βοηθήσουν τις γειτονικές χώρες, εξέφρασε ο επίτροπος προϋπολογισμού και διοίκησης Γιοχάνες Χαν.

Ερωτηθείς σχετικά σε συνάντηση που είχε με μέσα ενημέρωσης στις Βρυξέλλες, μεταξύ των οποίων το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γιοχάνες Χαν απάντησε: «Όσον αφορά στην υπόθεση της Βόρειας Μακεδονίας, με ανησυχεί. Μπορούμε μόνο να παροτρύνουμε όλους τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένης ιδιαίτερα της νέας κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, να εμμείνουν στη συμφωνία των Πρεσπών και να εργαστούν για την ευρωπαϊκή προοπτική κάθε χώρας, αλλά και να βοηθήσουν τις γειτονικές χώρες. Πιστεύω ότι αυτή η υποχρέωση για τις γειτονικές χώρες ιδιαίτερα, να τις βοηθήσουν με συνεπείς προσπάθειες, θα στηρίξει ολόκληρη την περιοχή. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αν κάνουμε ένα βιώσιμο βήμα προς τα εμπρός, στην περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας, θα έχει αντίκτυπο σε όλη την περιοχή, για παράδειγμα για τις συζητήσεις μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου, οι οποίες πρέπει να ενεργοποιηθούν εκ νέου με τη νέα Επιτροπή».

Σημειωτέον, ο Γιοχάνες Χαν, στην επιτροπή Γιούνκερ (2014-2019) ήταν επίτροπος διεύρυνσης και γειτονίας.

Πηγή: skai.gr

