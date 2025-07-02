Γιος του διαβόητου μεξικανού βαρόνου των ναρκωτικών «Τσάπο» συμφωνεί να ομολογήσει την ενοχή του στις ΗΠΑ

Η δικαιοσύνη στη Νέα Υόρκη έβαλε στο αρχείο χθες Τρίτη διώξεις, κυρίως για διακίνηση ναρκωτικών, σε βάρος του Οβίδιο Γκουσμάν, ενός από τους γιους του συνιδρυτή του καρτέλ Σιναλόα, Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, αφού ο νεαρός έκλεισε συμφωνία που προβλέπει πως θα ομολογήσει την ενοχή του και δεν θα χρειαστεί δίκη, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα.

Ο Οβίδιο Γκουσμάν θεωρείτο ένας από τους τέσσερις γιους του Τσάπο, γνωστούς ως «Τσαπίτος», που ανέλαβαν να διοικήσουν φράξια του καρτέλ Σιναλόα. Υπέγραψε προχθές Δευτέρα 30ή Ιουνίου συμφωνία που αναφέρει πως θα «δηλώσει ένοχος».

Έτσι, εισαγγελείς του περιφερειακού δικαστηρίου του Μανχάταν εγκατέλειψαν χθες τη δίωξη σε βάρος του, ιδίως για συνωμοσία στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών με προορισμό τη χώρα και ξέπλυμα χρήματος, αφήνοντας σε δικαστήριο στο Σικάγο την ευθύνη για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου στο Σικάγο, που ανέλαβε πλέον την υπόθεση του 35χρονου, προβλέπεται να διεξαχθεί ακροαματική διαδικασία την ερχόμενη Τετάρτη 9η Ιουλίου για να επισημοποιηθεί η ομολογία της ενοχής του, με προεδρεύουσα τη δικάστρια Σάρον Τζόνσον Κόλμαν.

Η απαγγελία της ποινής θα γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, που δεν έχει οριστεί.

Ο Οβίδιο Γκουσμάν εκδόθηκε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2023.

Οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν τον Οβίδιο και τρία από τα (τουλάχιστον 8) αδέλφια του πως ηγούνται φράξιας του καρτέλ. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε νωρίτερα φέτος τη συμμορία αυτή στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων».

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί το καρτέλ Σιναλόα πως ευθύνεται για την μεγάλο μέρος της εμπορίας φαιντανύλης με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ, όπου το συγκεκριμένο συνθετικό οπιοειδές, εξαιρετικά ισχυρό, προκαλεί δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση σε ετήσια βάση.

Ο πατριάρχης, ο Χοακίν Γκουσμάν, συνεχίζει να εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ από το 2019.

Ακόμη ένας από τους γιους του, ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, συνελήφθη από τις αρχές των ΗΠΑ στο Ελ Πάσο (Τέξας), μαζί με τον συνιδρυτή του καρτέλ Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα, πριν από σχεδόν έναν χρόνο, την 25η Ιουλίου 2024. Η κατηγορία του «Ελ Μάγιο» πως ο γιος του άλλοτε συνεταίρου του τον απήγαγε και τον παρέδωσε στις αμερικανικές αρχές πυροδότησε ακήρυκτο, συνεχιζόμενο εσωτερικό πόλεμο στο καρτέλ.

Πηγή: skai.gr

