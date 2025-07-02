Κόστα Ρίκα: Η δικαιοσύνη ζητεί άρση της ασυλίας του προέδρου Τσάβες

Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας της κεντρικής Αμερικής, η δικαιοσύνη στην Κόστα Ρίκα υπέβαλε χθες Τρίτη αίτημα στο κοινοβούλιο, στο οποίο πλειοψηφεί η αντιπολίτευση, προκειμένου να προχωρήσει στην άρση της ασυλίας του προέδρου Ροδρίγο Τσάβες, ώστε να μπορέσει να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του αρχηγού του κράτους για υπόθεση διαφθοράς.

Με φόντο ανοικτή σύγκρουση μεταξύ των εξουσιών, η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποφάσισε κατά πλειοψηφία σε έκτακτη συνεδρίασή της να «διαβιβάσει στο κοινοβούλιο αίτημα για την άρση της ασυλίας» του προέδρου Τσάβες, σύμφωνα με ανακοίνωση της δικαστικής εξουσίας.

Ο κ. Τσάβες, συντηρητικός οικονομολόγος, 64 ετών, κατηγορείται από τον γενικό εισαγγελέα, τον Κάρλο Δίας, με τον οποίο βρίσκεται σε προσωπική διένεξη, ότι υποχρέωσε εταιρεία παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας που έχει προσληφθεί από την προεδρία να προχωρήσει στην καταβολή 32.000 δολαρίων σε προσωπικό του φίλο και πρώην σύμβουλό του για την πολιτική εικόνα του, τον Φεδερίκο Κρους.

Η εισαγγελία κατηγορεί τον πρόεδρο για διαφθορά, αδίκημα το οποίο επισύρει ποινή που κυμαίνεται από τα δυο χρόνια φυλάκιση ως τα οκτώ χρόνια κάθειρξη για δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι «μεταβιβάζουν ή υπόσχονται κατά ανάρμοστο τρόπο, για λογαριασμό των ιδίων ή τρίτων, αγαθά ή περιουσιακά στοιχεία».

«Η τελική απόφαση επαφίεται» στα μέλη του κοινοβουλίου, διευκρίνισε στην ανακοίνωσή του το Ανώτατο Δικαστήριο, αιτούμενο ταυτόχρονα την άρση της ασυλίας του υπουργού Πολιτισμού Χόρχε Ροδρίγκες για την ίδια υπόθεση.

Εξάλλου, σύμφωνα με έρευνα, η σύμβαση που υπογράφτηκε με την εταιρεία για λογαριασμό της προεδρίας Τσάβες από το 2022 ως το 2026 πληρώνεται με κεφάλαια της Κεντροαμερικανικής Τράπεζας Οικονομικής Ολοκλήρωσης (BCIE) κι η νομιμότητα της διαδικασίας ελέγχεται.

Ο πρόεδρος, ο οποίος εξελέγη το 2022, αρνείται τις κατηγορίες. Δεν έχει αντιδράσει επίσημα σε αυτό το στάδιο στο αίτημα για την άρση της ασυλίας του. Ο κ. Ροδρίγκες από την πλευρά του διαβεβαιώνει πως έχει «ήσυχη συνείδηση».

Οι δικαστικές και οι εκλογικές αρχές διενεργούν παράλληλα κι άλλες έρευνες σε βάρος του κοσταρικανού προέδρου, ιδίως για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2022.

Κατά τη διάρκεια δημόσιων εμφανίσεών του, ο Ροδρίγο Τσάβες καταφέρεται συχνά εναντίον αντιπολιτευόμενων, δικαστών, εισαγγελέων, βουλευτών και μερίδας του Τύπου που τον επικρίνουν.

Πρώην στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο κ. Τσάβες δεν έχει δικαίωμα δυνάμει του Συντάγματος να διεκδικήσει νέα θητεία στην προεδρία, θα μπορούσε όμως να θέσει υποψηφιότητα για το κοινοβούλιο στις εκλογές του 2026.

