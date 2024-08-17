Πυροσβέστες μάχονταν σήμερα για να θέσουν υπό έλεγχο δασικές πυρκαγιές σε πέντε τουρκικές επαρχίες, δήλωσε ο υπουργός Δασών, αν και μια πυρκαγιά στην περιοχή της Σμύρνης, στη δυτική Τουρκία, που ξέσπασε την Πέμπτη έχει κοπάσει κάπως και δεν απειλούνται πλέον κατοικημένες περιοχές.

Η πυρκαγιά στην περιοχή Κορδελιό (Καρσίγιακα) της Σμύρνης προκλήθηκε από φωτιά που άναψαν τρεις άνθρωποι που έκαναν πικ νικ κοντά σε δασική περιοχή, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Δασών, Ιμπραήμ Γιουμακλί, ο οποίος πρόσθεσε πως οι αρχές είναι κοντά στην ταυτοποίηση των ανθρώπων αυτών.

"Η ένταση της πυρκαγιάς έχει μειωθεί, και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές προς το παρόν", δήλωσε ο Γιουμακλί. Η πυρκαγιά καίει στο εσωτερικό μιας κοιλάδας που είναι δύσκολο να προσεγγιστεί από την ξηρά, είπε ακόμη.

Η πυρκαγιά που ενισχύθηκε από τους ισχυρούς ανέμους, πλησίασε σε κατοικημένες περιοχές χθες, Παρασκευή, καταστρέφοντας σπίτια και επιχειρήσεις και οδηγώντας σε απομακρύνσεις κατοίκων.

Δεκαέξι σπίτια και 30 χώροι εργασίας σε μια βιομηχανική περιοχή κάηκαν, ανέφερε ο δήμαρχος της Σμύρνης Τζεμίλ Τουγκάι σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ενώ το υπουργείο Υγείας ανέφερε χθες πως 78 άνθρωποι επηρεάστηκαν από τη φωτιά.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν ελικόπτερα και πυροσβεστικά αεροσκάφη να εξακολουθούν να κάνουν ρίψεις νερού στις φλόγες καθώς συνεχίζονταν οι προσπάθειες των πυροσβεστών να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Πυροσβέστες επιχειρούν επίσης για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιές στις δυτικές επαρχίες Αϊδινίου (Αϊντίν) και Μαγνησία (Μανίσα), καθώς και στις βόρειες επαρχίες Μπολού και Καραμπούκ, δήλωσε ο υπουργός Δασών Γιουμακλί.

Η Γενική Διεύθυνση Δασών έχει προειδοποιήσει για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών σε 12 επαρχίες στη βόρεια και δυτική Τουρκία τις επόμενες δέκα ημέρες λόγω υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας και ισχυρών ανέμων.

Οι παράκτιες περιοχές της Τουρκίας ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια υποφέρουν από πυρκαγιές καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά και ξηρά, φαινόμενο το οποίο οι επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.