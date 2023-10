Μελόνι: Η Ιταλία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, αλλά μειώνεται η υποστήριξη των πολιτών Κόσμος 15:15, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Είναι σαφές ότι ο πόλεμος δημιουργεί συνέπειες που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία μας και αν δεν είμαστε καλοί στο να τις αντιμετωπίσουμε, η κοινή γνώμη θα συνεχίσει να είναι αδύναμη, είπε η πρωθυπουργός της Ιταλίας