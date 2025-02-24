Γιατί το AfD ήταν τόσο επιτυχημένο στην Ανατολική Γερμανία;

Γιορτάζοντας το καλύτερο αποτέλεσμά του, το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έχει διπλασιάσει τις ψήφους του από το 2021 με περισσότερους από 10 εκατομμύρια ανθρώπους να το επιλέγουν στις φετινές ομοσπονδιακές εκλογές.

Όπως αναφέρει το news.sky.com, αναλύοντας τα αποτελέσματα των Γερμανικών εκλογών, το κόμμα ήταν πάντα πιο δημοφιλές στις γερμανικές περιοχές που κάποτε ήταν υπό σοβιετική κυριαρχία, αλλά φέτος έχει λάβει τα μεγαλύτερα ποσοστά που έλαβε ποτέ.

Στο προπύργιο της Θουριγγίας, το κόμμα συγκέντρωσε περισσότερο από 38% των ψήφων.

Από πού προέρχεται το μεγάλο μέρος της υποστήριξης του AfD

Μέρος αυτής της υποστήριξης τροφοδοτείται από τη δυσαρέσκεια ότι 35 χρόνια μετά την επανένωση της Γερμανίας, οι μισθοί στα ανατολικά είναι ακόμα χαμηλότεροι από τους δυτικούς.

Νιώθοντας κουρασμένοι και αγνοημένοι από τα κυρίαρχα κόμματα, πολλοί έχουν συρρεύσει στην ακροδεξιά. Αποσυνδέονται όλο και περισσότερο από τους κεντρώους πολιτικούς που αισθάνονται ότι δεν τους καταλαβαίνουν.

Η μετανάστευση, η οικονομία και ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι επίσης κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους το κόμμα έχει βελτιώσει τις επιδόσεις του στις περιοχές αυτές.

Οι αρχικές στατιστικές δείχνουν ότι το AfD είναι πλέον το πιο δημοφιλές κόμμα μεταξύ των ανθρώπων της νεαρής ηλικίας, ιδιαίτερα των ανδρών.

Ενώ το κόμμα είναι ισχυρότερο στα ανατολικά, έχει σημειώσει κέρδη και στα δυτικά και, συνολικά, πήρε σχεδόν ένα εκατομμύριο ψήφους από τους κορυφαίους Χριστιανοδημοκράτες.

Κρίνοντας από την ανοδική πορεία του κόμματος, φαίνεται πως αν τα κεντρώα κόμματα αποτύχουν να λύσουν τα ζητήματα που ανησυχούν τους Γερμανούς, η ακροδεξιά είναι πολύ πιθανό να κερδίσει στις επόμενες εκλογές του 2029.

Τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γερμανία

«Είμαστε το κόμμα του μέλλοντος»

«Είμαστε το κόμμα του μέλλοντος», δήλωσε η υποψήφια της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) για την καγκελαρία Αλίς Βάιντελ τονίζοντας την ιδιαίτερη απήχηση του κόμματός της στους νέους και εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα επόμενα χρόνια η AfD θα ξεπεράσει σε ποσοστά τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU).

«Στόχος μας είναι να είμαστε πρώτη δύναμη στις επόμενες εκλογές. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια πολύ καλή βάση, μια στρατηγική πλατφόρμα, η οποία έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις να ξεπεράσει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) μέσα στα επόμενα χρόνια έως τις εκλογές. Να γίνουμε δηλαδή η ισχυρότερη δύναμη και να λάβουμε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης», δήλωσε η κυρία Βάιντελ και κατηγόρησε εκ νέου το CDU για την άρνησή του να συνεργαστεί με την AfD, μιλώντας για «στάση αποκλεισμού». «Το CDU δεν θα καταφέρει να εφαρμόσει καμία από τις υποσχέσεις του σε έναν συνασπισμό με το SPD», προειδοποίησε.

Το χάσμα παραμένει 35 χρόνια μετά

Μετά την ήττα της Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα χωρίστηκε σε τέσσερις ζώνες κατοχής που ελέγχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Σοβιετική Ένωση.

Ο αμερικανικός, ο βρετανικός και ο γαλλικός τομέας σχημάτισαν τη Δυτική Γερμανία το 1949, ενώ ο σοβιετικός τομέας ήταν η Ανατολική Γερμανία.

Το Βερολίνο ήταν επίσης χωρισμένο σε τέσσερις κατευθύνσεις, παρόλο που βρισκόταν στη σοβιετική ζώνη, με το περίφημο Τείχος του Βερολίνου να σηματοδοτεί τη διαίρεση.

Κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, η Ανατολική και Δυτική Γερμανία αντανακλούσαν τις ιδεολογίες του Ψυχρού Πολέμου της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Η Δυτική Γερμανία ήταν μια καπιταλιστική δημοκρατία με μια ευημερούσα οικονομία, ενώ η Ανατολική Γερμανία ήταν μια κομμουνιστική χώρα με μια πολύ φτωχή οικονομία.

Τα σύνορα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας έκλεισαν το 1952, με το χάσμα στο Βερολίνο να κλείνει το 1961 - χωρίζοντας οικογένειες και κοινότητες σε μια νύχτα.

Τα σύνορα παρέμειναν κλειστά μέχρι την πτώση του Τείχους του Βερολίνου τον Νοέμβριο του 1989, με τη Γερμανία να επανενώνεται τον Οκτώβριο του 1990.

Το τείχος γκρεμίστηκε εν μέσω αναταραχών στην Ανατολική Γερμανία και ενός κύματος επαναστάσεων στις χώρες του σοβιετικού μπλοκ. Η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε τελικά το 1991.

Οι σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πολύ διαφορετικών επιπέδων οικονομικής ανάπτυξης ήταν σαφείς μετά την επανένωση. Η κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία της Ανατολικής Γερμανίας είχε πολύ χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο, στάσιμη παραγωγικότητα και φτωχές επιλογές καταναλωτών σε σύγκριση με την πιο προηγμένη, καπιταλιστική Δυτική Γερμανία.

Η οικονομία της Ανατολικής Γερμανίας ήταν φανερά υπανάπτυκτη τα χρόνια μετά την επανένωση, και μέρος της χώρας δεν έχει φτάσει ποτέ την πιο ευημερούσα Δύση.

Ενώ το χάσμα έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, παραμένει σταθερά. Η μέση ακαθάριστη αμοιβή για τους ανατολικούς εργάτες ήταν 3.013 € (2.497 £) το μήνα, το 2024, έναντι 3.655 € (3.029 £) στα δυτικά, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η ανεργία είναι επίσης υψηλότερη στα ανατολικά, ενώ το 98% του φόρου κληρονομιάς της Γερμανίας καταβάλλεται στα δυτικά, αναφέρει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.