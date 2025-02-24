Ελλάδα και Κύπρος σε κοινή δήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία

Μιλώντας εκ μέρους της Ουκρανίας και συνολικά 42 χωρών (Αλβανία, Ανδόρα, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Καναδάς, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Δημοκρατία της Κορέας, Μολδαβία, Ρουμανία, 'Αγιος Μαρίνος, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο) η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Μαριάνα Μπέτσα αναφέρθηκε στην 3η επέτειο "από την παράνομη και απρόκλητη πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία", υπογραμμίζοντας την "ακλόνητη καταδίκη" αυτής της "κατάφωρης παραβίασης του διεθνούς δικαίου".

Η κ. Μπέτσα τόνισε ότι, σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η έκκληση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για ειρήνη στην Ουκρανία αποτελεί ισχυρό μήνυμα.

Η Γενική Συνέλευση "απαίτησε τον άμεσο τερματισμό του πολέμου" και μια "δίκαιη, διαρκή και συνολική ειρήνη" σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ.

Επιπλέον, επανέλαβε την επείγουσα ανάγκη για τον τερματισμό του πολέμου μέσα στο έτος και την εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη ειρήνης.

Υπογράμμισε τη σημασία του ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ επιβεβαίωσε εκ νέου την υποστήριξή της στο διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, όπως ορίζονται στον Χάρτη του ΟΗΕ.

Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική λύση "που ενδέχεται να ανταμείψει την επιθετικότητα αυξάνει τον κίνδυνο για οποιαδήποτε χώρα να βρεθεί αντιμέτωπη με παρόμοια επίθεση", δημιουργώντας επικίνδυνο προηγούμενο για το μέλλον και υπονομεύοντας τις αρχές του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας των εθνών.

Η κοινή δήλωση καταδίκασε την αποτυχία της Ρωσίας να συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και επανέλαβε το αίτημα για τη διακοπή του πολέμου και την άμεση, πλήρη και άνευ όρων αποχώρηση όλων των ρωσικών στρατευμάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού από το έδαφος της Ουκρανίας, εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Επιπλέον, ζητήθηκε η άμεση παύση των εχθροπραξιών από τη Ρωσία, με ιδιαίτερη έμφαση στην παύση των επιθέσεων κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών.

Η κ. Μπέτσα επανέλαβε τη δέσμευση για λογοδοσία όσον αφορά τα σοβαρά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο έδαφος της Ουκρανίας στο πλαίσιο της ρωσικής επιθετικότητας. Υπενθύμισε την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) του Μαρτίου 2022, που υποχρεώνει τη Ρωσία να "αναστείλει αμέσως τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία".

Η δήλωση ολοκληρώθηκε με την «ακλόνητη επιβεβαίωση της υποστήριξης της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών της υδάτων».

