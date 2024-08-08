Κατηγορίες για «τρομοκρατία» απαγγέλθηκαν σε βάρος τεσσάρων δημοσιογράφων, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στη διάρκεια των ταραχών μετά τις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουλίου στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα το Συνδικάτο Εργαζομένων του Τύπου (SNTP), καταγγέλλοντας ότι οι δημοσιογράφοι βρίσκονται σε αδυναμία να επιλέξουν τους συνηγόρους του.

«Καταγγέλλουμε την παράνομη και αυθαίρετη χρήση των αντιτρομοκρατικών νόμων στη Βενεζουέλα, ιδιαίτερα εναντίον δημοσιογράφων που συνελήφθησαν στη διάρκεια των μετεκλογικών διαδηλώσεων στη χώρα», αναφέρει το SNTP σε ανακοίνωση που βγήκε στη δημοσιότητα χθες, Τετάρτη, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε βάρος των φωτογράφων Γιουσνέρ Αλβαράδο (Μπαρίνας, δυτική Βενεζουέλα) και Ντέιζι Πένα (Μιράντα, κεντρική Βενεζουέλα), του εικονολήπτη Πολ Λεόν (Τρουχίγιο, δυτική Βενεζουέλα) και του δημοσιογράφου Χοσέ Γκρεγκόριο Καρνέιρο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία και φυλακίσθηκαν.

«Σε όλες τις περιπτώσεις, τους αρνήθηκαν την προσφυγή σε ιδιωτική υπεράσπιση», υπογραμμίζει το συνδικάτο.

Οι ταραχές, που ακολούθησαν την ανακοίνωση της νίκης του απερχόμενου προέδρου Νικολάς Μαδούρο, στοίχισαν τη ζωή σε 24 ανθρώπους, σύμφωνα με έναν απολογισμό που επικαιροποιήθηκε προχθές, Τρίτη, από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο Μαδούρο ανακοίνωσε από την πλευρά του το θάνατο δύο μελών της εθνοφρουράς και τη σύλληψη περισσότερων από 2.200 ανθρώπων.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ηγέτες της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων ο δημοσιογράφος Ρολάν Καρένο, στέλεχος του κόμματος Voluntad Popular (VP, Λαϊκή Βούληση).

Η εισαγγελία ανακοίνωσε επίσης ότι άρχισε ποινική έρευνα σε βάρος του υποψηφίου της αντιπολίτευσης Εντμούντο Γκονσάλες Ορούτια και της επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, οι οποίοι έδωσαν στη δημοσιότητα κοινή ανακοίνωση στην οποία ζητούσαν από τους στρατιωτικούς να ταχθούν «με το μέρος του λαού».

Το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο επικύρωσε την περασμένη Παρασκευή τη νίκη του Μαδούρο με 52% των ψήφων, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει όλα τα πρακτικά των εκλογικών τμημάτων, διαβεβαιώνοντας πως έπεσε θύμα κυβερνοπειρατείας.

Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, η οποία δημοσιοποίησε τα πρακτικά που έλαβε χάρη στους δικούς της επόπτες της ψηφοφορίας -η εγκυρότητα των οποίων αμφισβητείται από τον Μαδούρο-, ο Γκονσάλες Ουρούτια κέρδισε τις προεδρικές εκλογές με το 67% των ψήφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

