Μερτς για νέο Πάπα: Για πολλούς αποτελείτε άγκυρα δικαιοσύνης και συμφιλίωσης

Τα «θερμά συγχαρητήριά» του προς τον νεοεκλεγέντα Πάπα Λέοντα 14ο εξέφρασε πριν από λίγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Μέσω του αξιώματός σας, δίνετε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές ελπίδα και καθοδήγηση σε εκατομμύρια πιστούς σε όλον τον κόσμο. Για πολλούς αποτελείτε άγκυρα δικαιοσύνης και συμφιλίωσης. Στη Γερμανία, οι άνθρωποι προσβλέπουν στο ποντιφικάτο σας με εμπιστοσύνη και θετική προσμονή. Σας εύχομαι δύναμη, υγεία και την ευλογία του Θεού για το έργο που έχετε μπροστά σας», αναφέρει στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο κ. Μερτς.

