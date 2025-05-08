Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μερτς για νέο Πάπα: Για πολλούς αποτελείτε άγκυρα δικαιοσύνης και συμφιλίωσης

«Στη Γερμανία, οι άνθρωποι προσβλέπουν στο ποντιφικάτο σας με εμπιστοσύνη και θετική προσμονή. Σας εύχομαι δύναμη, υγεία και την ευλογία του Θεού»

Μερτς

Τα «θερμά συγχαρητήριά» του προς τον νεοεκλεγέντα Πάπα Λέοντα 14ο εξέφρασε πριν από λίγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Μέσω του αξιώματός σας, δίνετε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές ελπίδα και καθοδήγηση σε εκατομμύρια πιστούς σε όλον τον κόσμο. Για πολλούς αποτελείτε άγκυρα δικαιοσύνης και συμφιλίωσης. Στη Γερμανία, οι άνθρωποι προσβλέπουν στο ποντιφικάτο σας με εμπιστοσύνη και θετική προσμονή. Σας εύχομαι δύναμη, υγεία και την ευλογία του Θεού για το έργο που έχετε μπροστά σας», αναφέρει στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο κ. Μερτς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάπας Λέων 14ος Φρίντριχ Μερτς Γερμανία Βατικανό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark