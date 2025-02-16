Η προεδρία της Γαλλίας ανακοίνωσε πως ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα λάβουν μέρος στην αυριανή συνάντηση στο Παρίσι για να συζητήσουν το ουκρανικό.

Η γαλλική προεδρία πρόσθεσε πως μεταξύ των άλλων συμμετεχόντων θα είναι οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, της Ολλανδίας και της Δανίας.

Πυρετώδεις προετοιμασίες ενόψει της έκτακτης σύσκεψης

Μεγάλη είναι η κινητικότητα των Ευρωπαίων τις τελευταίες ώρες μετά τα όσα ειπώθηκαν από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στη Διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου και την επίθεση που εξαπέλυσε κατά της Ευρώπης αλλά και μετά τις δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κεθ Κέλογκ ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν θα είναι μέρος των ειρηνευτικών συνομιλιών Ουκρανίας-Ρωσίας.

Οι Ευρωπαίοι προετοιμάζονται πυρετωδώς για την αυριανή άτυπη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι μετά από πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν - Noέλ Μπαρό επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα στο Παρίσι η άτυπη συνάντηση με αντικείμενο το θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας ωστόσο, προειδοποίησε να μην «υπερδραματοποιηθεί» η συνάντηση.

Τι συζήτησαν οι Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ

Την ίδια ώρα, συνεδρίασαν εκτάκτως σήμερα στο Μόναχο οι 27 υπουργοί Εξωτερικών στο περιθώριο της Διάσκεψης.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας με ανάρτησή της στο Χ σχολίασε τη συνάντηση που είχε στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου στην οποία συμμετείχε και ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέροντας ότι «η Ευρώπη παραμένει ισχυρά ενωμένη στη στήριξη της Ουκρανίας και στην ενίσχυση της δικής μας άμυνας. Σύντομα θα παρουσιάσουμε νέες πρωτοβουλίες για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός».

Closing off #MSC2025 with a good discussion among the EU foreign ministers still in Munich.



Europe stands strongly united in supporting Ukraine and strengthening our own defence.



We will soon come up with new initiatives to take this forward. pic.twitter.com/pOjqXeCGce — Kaja Kallas (@kajakallas) February 16, 2025

