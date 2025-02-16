Τραμπ: Μπορεί να συναντηθώ «πολύ σύντομα» με τον Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει ότι μπορεί να συναντηθεί «πολύ σύντομα» με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι εργάζεται σκληρά για να επιτύχει ειρήνη και είπε ότι πιστεύει ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλουν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι προετοιμάζονται να έχουν μέσα στις επόμενες μέρες στο Ριάντ πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο μερών αναφορικά με το ουκρανικό.

Πηγή: skai.gr

