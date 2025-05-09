Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU ανακοίνωσε σήμερα ότι αποκάλυψε δίκτυο κατασκόπων που διαχειριζόταν το ουγγρικό κράτος για να αποκτήσει πληροφορίες για την άμυνα της Ουκρανίας.

Το δίκτυο δρούσε στην περιοχή της Υπερκαρπαθίας, συλλέγοντας λεπτομέρειες για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και άλλες στρατιωτικές δυνατότητες στην περιοχή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της SBU, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ουκρανίας που η Υπηρεσία αποκάλυψε δίκτυο πρακτόρων της ουγγρικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави



➡️ https://t.co/rxDSJjdFuA pic.twitter.com/zks8E52Px8 — СБ України (@ServiceSsu) May 9, 2025

Σε ανακοίνωση, η SBU δήλωσε ότι έθεσε υπό κράτηση δύο ύποπτους πράκτορες - πρώην μέλη του ουκρανικού στρατού, τους οποίους είχε στρατολογήσει η υπηρεσία πληροφοριών του ουγγρικού στρατού, εφοδιάζοντάς τους με μετρητά και ειδικό εξοπλισμό για να επικοινωνούν χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.

Και οι δύο αναφερόταν σε ανώτατο αξιωματικό της ουγγρικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, η ταυτότητα του οποίου είναι ήδη γνωστή στην υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ουκρανική αντικατασκοπεία, ένας από τους πράκτορες, 40χρονος πρώην στρατιωτικός από την περιοχή Beregov, στρατολογήθηκε και τέθηκε σε «κατάσταση αναμονής» το 2021 ενώ ξεκίνησε τη δράση του τον Σεπτέμβριο του 2024.

Για «προπαγάνδα» κάνει λόγο η Ουγγαρία

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι οι ουκρανικές κατηγορίες περί αποκάλυψης ουγγρικού δικτύου κατασκοπείας στην Ουκρανία είναι «προπαγάνδα».

«Θα ζητούσα από όλους να είναι προσεκτικοί σχετικά με όλες αυτές τις αναφορές που εμφανίζονται στην ουκρανική προπαγάνδα», δήλωσε ο Πίτερ Σιγιάρτο σε συνέντευξη Τύπου, απαντώντας σε ερώτηση.

«Εάν λάβουμε λεπτομέρειες ή επίσημες πληροφορίες, τότε θα είμαστε σε θέση να ασχοληθούμε με αυτό. Έως τότε, πρέπει να καταχωρίσω αυτό ως προπαγάνδα που θα πρέπει να χειριστεί κανείς με προσοχή».

Η Ουγγαρία είναι χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, δύο μπλοκ με τα οποία η Ουκρανία διατηρεί στενή συμμαχία στον πόλεμό της με τη Ρωσία. Ωστόσο, αρκετές φορές έχει δημιουργηθεί ένταση στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν είναι επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά την παροχή δυτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Έχει επίσης διατηρήσει σχέσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που τον έχει οδηγήσει σε αντιπαράθεση με τους περισσότερους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, που προσπαθούν να απομονώσουν τον Ρώσο πρόεδρο μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Φωτ. αρχείου: Σύλληψη Ρώσου κατασκόπου στο Χάρκοβο, Απρίλιος 2022

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.