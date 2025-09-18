Δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στο συγκρότημα επεξεργασίας πετρελαίου και πετροχημικών της Gazprom Neftekhim Salavat, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, στην περιοχή Μπασκορτοστάν της Ρωσίας, δήλωσε ο περιφερειακός επικεφαλής Ράντι Χαμπίροφ στο κανάλι του στο Telegram την Πέμπτη.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας από τις αρχές Αυγούστου, καθώς έχει γίνει ολοένα και πιο απογοητευμένη από την κατεύθυνση των ειρηνευτικών συνομιλιών, οι οποίες, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, έχουν ουσιαστικά διακοπεί.

«Αξιολογούμε την έκταση της ζημιάς. Αυτή τη στιγμή σβήνουμε την πυρκαγιά. Όλες οι υπηρεσίες (εκτάκτου ανάγκης) βρίσκονται επί τόπου», δήλωσε ο Χαμπίροφ, ο περιφερειακός επικεφαλής.

Όπως είπε δεν υπήρξαν θύματα και οι δυνάμεις ασφαλείας του συγκροτήματος άνοιξαν πυρ εναντίον των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το ίδιο συγκρότημα δέχτηκε επίσης επίθεση από την Ουκρανία τον Μάιο του 2024.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη την περασμένη εβδομάδα επιτέθηκαν επίσης σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Ούφα, την πρωτεύουσα της περιοχής Μπασκορτοστάν, η οποία βρίσκεται περίπου 1.400 χιλιόμετρα (870 μίλια) από τα ουκρανικά σύνορα.

Πηγή: skai.gr

