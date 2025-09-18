Η ταινία «Η Θάλασσα» (The Sea), που αφορά ένα 12χρονο Παλαιστίνιο, σάρωσε τις διακρίσεις χθες στα ισραηλινά Βραβεία Oφίρ, κορυφαίες κινηματογραφικές διακρίσεις της χώρας, και γίνεται έτσι η επίσημη υποψηφιότητα του Ισραήλ για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ισραηλινής Ακαδημίας Κινηματογράφου

ייצג את ישראל באוסקר: "הים" שעוסק בנער פלסטיני זכה בפרס אופיר לסרט הטוב ביותר@EllaNahum_ pic.twitter.com/3bfSVuaBlW September 16, 2025

Το φιλμ κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, ο 13χρονος πρωταγωνιστής της, Μοχάμεντ Γκαζάουι, κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού (ο νεότερος νικητής στην ιστορία των βραβείων), ενώ ο συμπρωταγωνιστής του, Χαλίφα Νατούρ (Khalifa Natour) που υποδύεται τον πατέρα του, έλαβε το Βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου.

Το φιλμ κατέκτησε επίσης τα Βραβεία Καλύτερου Σεναρίου και Πρωτότυπης Μουσικής.

Israel’s best film award goes to "The Sea," which tells the story of a boy from a Palestinian village near Ramallah who tries to reach the sea for the first time in his life. The film will represent Israel at the Oscarshttps://t.co/RDL7CgJ9IH — Haaretz.com (@haaretzcom) September 16, 2025

Η υπόθεση αφορά τον Khaled, έναν Παλαιστίνιο μαθητή που κατά τη διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής στο Τελ Αβίβ, τού απαγορεύεται η είσοδος στα σύνορα για να δει για πρώτη φορά τη θάλασσα. Έτσι, ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι, αποφασισμένος να περάσει κρυφά στη χώρα.

Οι διαμαρτυρίες κατά του πολέμου στη Γάζα ήταν εμφανείς στην τελετή των βραβείων, με πολλούς από τους συμμετέχοντες να έχουν στα ρούχα τους αντιπολεμικά μηνύματα όπως: «ένα παιδί είναι ένα παιδί» και «τέλος στον πόλεμο», όπως αναφέρει ο Guardian.

Η ταινία "The Sea" είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σάι Καρμέλι Πόλακ (Shai Carmeli-Pollak) ενώ παραγωγός είναι ο Παλαιστίνιος Μπαχέρ Αγκμπάρια (Baher Agbariya),

Έκοψε τη χρηματοδότη των Βραβείων η κυβέρνηση

Ο υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, Μίκι Ζόχαρ (Miki Zohar) ανακοίνωσε ότι η χρηματοδότηση για τα Βραβεία Oφίρ, αναστέλλεται.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερο χαστούκι για τους Ισραηλινούς πολίτες από την ενοχλητική και αποστασιοποιημένη ετήσια τελετή απονομής των Βραβείων Οφίρ» δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού σε ανάρτησή του στο Χ.

במשמרת שלי - אזרחי ישראל לא ישלמו מכיסם על טקס מביש שיורק על חיילי צה״ל הגיבורים.



אחרי שהסרט הפרו-פלסטיני ״הים״ שמכפיש את חיילינו הגיבורים בזמן שהם נלחמים כדי להגן עלינו זכה בפרס הסרט הטוב ביותר בטקס המביש של פרסי אופיר 2025, החלטתי לעצור את המימון של הטקס מכספם של אזרחי ישראל.… pic.twitter.com/8KFClV2uUx — Miki Zohar מיקי זוהר (@zoharm7) September 17, 2025

«Μετά το βραβείο στην ταινία υπέρ των Παλαιστινίων «Η Θάλασσα», που δυσφημεί τους ηρωικούς στρατιώτες μας ενώ αυτοί μάχονται για να μας προστατεύσουν, αποφάσισα να σταματήσω τη χρηματοδότηση της τελετής από τα χρήματα των πολιτών του Ισραήλ.

Αυτό το μεγάλο παράλογο,οι πολίτες του Ισραήλ εξακολουθούν να πληρώνουν από την τσέπη τους για την επαίσχυντη τελετή των Βραβείων Ophir, που εκπροσωπεί λιγότερο από το ένα τοις εκατό του λαού του Ισραήλ , τελείωσε. Ήδη από τον προϋπολογισμό του 2026 που έρχεται, αυτή η αξιολύπητη τελετή δεν θα χρηματοδοτείται πλέον από τα χρήματα των φορολογουμένων.

Οι πολίτες του Ισραήλ αξίζουν τα χρήματα των φόρων τους να πηγαίνουν σε πιο σημαντικούς και αξιόλογους σκοπούς» συμπλήρωσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.