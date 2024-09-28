Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο στο πλαίσιο, όπως είπε, μιας ισραηλινής πολιτικής «γενοκτονίας, κατοχής, και εισβολής», καλώντας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και άλλα διεθνή σώματα να σταματήσουν το Ισραήλ.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση μαχητών Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα πως ο ηγέτης της Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό του μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι τον "εξόντωσε" σε αεροπορικό πλήγμα στη Βηρυτό χθες.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X ο Ερντογάν, χωρίς να κατονομάζει τον Νασράλα, είπε πως η Τουρκία στέκεται δίπλα στον λαό και στην κυβέρνηση του Λιβάνου, προσφέροντας τα συλλυπητήριά του για όσους σκοτώθηκαν στα ισραηλινά πλήγματα, λέγοντας παράλληλα πως ο μουσουλμανικός κόσμος θα πρέπει να δείξει μια πιο «αποφασιστική» στάση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

