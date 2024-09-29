Αυστρία: «Ιστορική νίκη» για το ακροδεξιό FPÖ

Το Κόμμα των ακροδεξιών Ελευθέρων της Αυστρίας FPÖ για πρώτη φορά στην ιστορία του κατέκτησε την πρώτη θέση στις εκλογές για την ανάδειξη της ομοσπονδιακής Βουλής με ποσοστό 29,1% σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της κρατικής τηλεόρασης και δημιουργεί ένα νέο πολιτικό τοπίο, με απρόβλεπτες εξελίξεις για την Αυστρία.

Eνθουσιώδεις οι πρώτες δηλώσεις των εκπροσώπων τους που μίλησαν για «νίκη του λαού ενάντια στο κατεστημένο και σε πολλά εχθρικά ΜΜΕ».



Στη δεύτερη θέση με πτώση πάνω από 11 μονάδες και ποσοστό 26,3% οι Χριστιανοδημοκράτες του Λαϊκού Κόμματος (ÖVP) του μέχρι σήμερα καγκελάριου, Καρλ Νέχαμερ. Σημαντική πτώση και για τους έως τώρα συγκυβερνώντες Πράσινους, που έπεσαν στην πέμπτη θέση με 8,7%, περίπου 5 μονάδες κάτω από το αποτέλεσμά τους το 2019. Τρίτο το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Αυστρίας (SPÖ) με ποσοστό 20,9% και τέταρτο το Φιλελεύθερο NEOS με 8,8%.



Το Κομμουνιστικό Κόμμα άγγιξε την είσοδο του στη Βουλή με ποσοστό 2,5%, όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εκλογικό σκαλοπάτι του 3% που απαιτείται, ενώ το Κόμμα της Μπύρας του Ντόμινικ Βλάζνυ, που είχε συγκεντρώσει 8,3% ως υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2022 τελικά δεν δικαίωσε τις αρχικές δημοσκοπήσεις και έμεινε στο 2,1%.



Με βάση αυτά τα αποτελέσματα η κατανομή των εδρών στη Βουλή των 183 εδρών θα είναι η ακόλουθη:

FPÖ: 57,

ÖVP:51,

SPÖ:40,

NEOS:18,

Πράσινοι: 17

Γρίφος ο σχηματισμός κυβέρνησης

Ο σχηματισμός κυβέρνησης φαίνεται να αποδεικνύεται ένας δύσκολος γρίφος, αφού όλα τα πιθανά σχήματα που θα εξασφαλίζουν μια πλειοψηφία των 92 εδρών έχουν τα «υπέρ» τους, αλλά τα «κατά» τους μοιάζουν περισσότερα. Ο Χέρμπερτ Κικλ έχει τονίσει ότι θα απαιτήσει την καγκελαρία, αλλά το μόνο κόμμα που θα μπορούσε με βάση την εμπειρία να συνεργαστεί μαζί του είναι το κεντροδεξιό ÖVP, που όμως έχει δηλώσει ότι δεν θα τον αποδεχτεί ως καγκελάριο.



Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που το FPÖ κατακτά την πρώτη θέση και η πρώτη που τα δύο πάλαι ποτέ μεγάλα κόμματα SPÖ και ÖVP μαζί δεν ξεπερνούν το 50%. Mένει να φανεί αν μετά την επίσημη καταμέτρηση θα παραμείνουν με σύνολο 91 εδρών κάτω από την οριακή κυβερνητική πλειοψηφία των 92 εδρών. Η εμπειρία ανάλογων συνασπισμών πάντως από το παρελθόν δεν έχει αφήσει τις καλύτερες αναμνήσεις στους πολίτες της χώρας, ενώ εκτιμάται ότι θα φούσκωνε περισσότερο τα πανιά των Ελευθέρων, που θα αναλάμβαναν τον ρόλο της αντιπολίτευσης ως νικητές των εκλογών. Την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε κυβέρνηση εξέφρασαν πάντως και οι εκπρόσωποι του NEOS.

Δύσκολες διαπραγματεύσεις

Η χώρα μπαίνει έτσι σε μια πρωτόγνωρη φάση και αναμένεται με ενδιαφέρον να διαφανεί η τακτική που θα ακολουθήσουν τα κόμματα τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Στις τελευταίες εκλογές είχαν απαιτηθεί περίπου τρεις μήνες διαπραγματεύσεων μέχρι να συμφωνήσουν τελικά Χριστιανοδημοκράτες και Πράσινοι σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα.



Η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τις τελευταίες εκλογές του 2019 και ξεπέρασε το 75%, ενδεικτική της τεράστιας σημασίας που είχε αυτή η εκλογική μάχη, που συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον από όλο τον ευρωπαϊκό Τύπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι έξι στους δέκα Αυστριακούς θεωρούν ότι τα πράγματα στη χώρα δεν πηγαίνουν καλά.

