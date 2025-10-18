Γερμανός ΥΠΕΞ: Για να ενταχθεί στο SAFE, η Τουρκία πρέπει να λύσει τα προβλήματά της στην περιοχή

Τη στήριξή του στην Ελλάδα αναφορικά με το πρόγραμμα SAFE εξέφρασε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος επισκέφτηκε χθες την Άγκυρα όπου είχε συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο ΝTV είπε πως «η Τουρκία, για να ενταχθεί στο SAFE, πρέπει να λύσει τα προβλήματά της στην περιοχή», όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ερωτηθείς σχετικώς, ο κ. Βάντεφουλ ξεκαθάρισε πως η Γερμανία «επιθυμεί την ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. Βεβαίως, για αυτό χρειάζονται κάποια βήματα. Θεωρώ πως η Τουρκία έχει στραφεί προς την Ευρώπη, θα πρέπει όμως να κάνει κάποια πράγματα».

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου Ντενίζ Κιλισλίογλου, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν, ο κ. Βάντεφουλ σημείωσε:

«Θεωρούμε σημαντικό η Τουρκία να αποδεχθεί τις αξίες της Ε.Ε που είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Το παρακολουθούμε με προσοχή. Για την Ε.Ε. έχουν μεγάλη σημασία οι αξίες όπως το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η ελευθερία του Τύπου, η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτά θα πρέπει να εξεταστούν. Να μιλήσουμε και να προσεγγίσουμε ο ένας τον άλλον. Ξέρω πως η Τουρκία θέλει να προσεγγίσει την Ευρώπη σε αυτούς τους τομείς. Όμως το επόμενο διάστημα θα πρέπει να δούμε τα ξεκάθαρα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό θα είναι ένα επιχείρημα προς τους εταίρους μας εντός της Ε.Ε. που σήμερα εκφράζουν τις αμφιβολίες και δισταγμούς τους. Κι όταν επιλυθούν και κάποια προβλήματα στην περιοχή, τότε θα προχωρήσουμε στην επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με την Ευρώπη».

Στο επίκεντρο τα Eurofighter

O ίδιος, αναφερόμενος στην αγορά Eurofighter που επιδιώκει η Αγκυρα, τόνισε πως η πώλησή τους ίσως ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, καθώς οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει. «Eμείς αναγνωρίζουμε την Τουρκία ως ένα αξιόπιστο μέλος του ΝΑΤΟ. Θέλουμε να ενισχύσουμε την κοινή μας συμμαχία. Και είναι απολύτως φυσιολογική η αποστολή των Eurofighter στην Τουρκία. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την άμυνα της Συμμαχίας και η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την συμμαχία. Για αυτόν τον λόγο και η Γερμανία δίνει μεγάλη σημασία στο να συνεχίσει μια στενή αμυντική συνεργασία με την Τουρκία. Εμείς βλέπουμε θετικά αυτή την πώληση των μαχητικών Eurofighter».

