Γουίτκοφ και Κούσνερ αποκαλύπτουν το παρασκήνιο της συμφωνίας Χαμάς - Ισραήλ: «Οι Ισραηλινοί ξέφευγαν από τον έλεγχο»

«Ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να δράσει αποφασιστικά, μετά από έναν ισραηλινό βομβαρδισμό που απείλησε να εκτροχιάσει τη συμφωνία» δήλωσαν στο CBS

Μία αποκλειστική συνέντευξη στο CBS, όπου αποκαλύπτουν τα παρασκήνια και τις τεταμένες στιγμές που οδήγησαν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, έδωσαν ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Προέδρου Τραμπ, και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να δράσει αποφασιστικά, μετά από έναν ισραηλινό βομβαρδισμό που απείλησε να εκτροχιάσει τη συμφωνία, η οποία ήταν πολύ κοντά στο σημείο να υπογραφεί. 

«[Ο Τραμπ] ένιωθε ότι οι Ισραηλινοί ξέφευγαν λίγο από τον έλεγχο», δήλωσε  ο Κούσνερ.

 «Εκείνη την ώρα έπρεπε να είμαστε πολύ αυστηροί και να τους σταματήσουμε (τους Ισραηλινούς)  από το να κάνουν πράγματα που, κατά τη γνώμη του (προέδρου), δεν ήταν προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον τους» είπε χαρακτηριστικά. 

Ολόκληρη η συνέντευξη θα μεταδοθεί από το CBS αύριο, Κυριακή. 
 

