Μία αποκλειστική συνέντευξη στο CBS, όπου αποκαλύπτουν τα παρασκήνια και τις τεταμένες στιγμές που οδήγησαν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, έδωσαν ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Προέδρου Τραμπ, και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να δράσει αποφασιστικά, μετά από έναν ισραηλινό βομβαρδισμό που απείλησε να εκτροχιάσει τη συμφωνία, η οποία ήταν πολύ κοντά στο σημείο να υπογραφεί.

Exclusive: Jared Kushner, President Trump’s son-in-law, and special envoy Steve Witkoff give a behind-the-scenes look at the tense moments leading up to the ceasefire and hostage deal after an Israeli bombing threatened to derail the agreement.



«[Ο Τραμπ] ένιωθε ότι οι Ισραηλινοί ξέφευγαν λίγο από τον έλεγχο», δήλωσε ο Κούσνερ.

«Εκείνη την ώρα έπρεπε να είμαστε πολύ αυστηροί και να τους σταματήσουμε (τους Ισραηλινούς) από το να κάνουν πράγματα που, κατά τη γνώμη του (προέδρου), δεν ήταν προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον τους» είπε χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η συνέντευξη θα μεταδοθεί από το CBS αύριο, Κυριακή.



