Σφοδρή κακοκαιρία «σαρώνει» την Ιταλία

Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τις τελευταίες ώρες μεγάλο μέρος της Ιταλίας, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες, αλλά και διακοπές ρεύματος.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στη βόρεια και κεντρική Ιταλία με τις αρχές να καταβάλλουν «υπεράνθρωποι προσπάθεια» για να θωρακίσουν όσο δύναται τις υποδομές των πόλεων, στο περιθώριο των σφοδρών βροχοπτώσεων.

Στην περιφέρεια του Βένετο, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στη Βενετία και ειδικότερα στους δήμους Σπινέα, Μιράνο, Μέστρε και Μαργκέρα, οι οποίοι έχουν πληγεί σοβαρά από πλημμύρες.

Πολλές υπόγειες διαβάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνες, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση και κινδύνους για τους πολίτες.

Στην Πάδοβα, πλημμυρικά φαινόμενα και σημαντικές ζημιές σημειώθηκαν στις περιοχές Κασάλε ντι Σκοδοσία, Μερλάρα, Βιλλαφράνκα Παδοβάνα και Μεστρίνο.

Πάνω από 130 κλήσεις για βοήθεια δέχθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία πραγματοποίησε τουλάχιστον 30 επεμβάσεις για άντληση υδάτων και απομάκρυνση πεσμένων δέντρων.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στα νότια του Μιλάνου, ειδικά στην περιοχή Λακκιαρέλα, όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν με το ύψος του νερού να φτάνει έως και τα 40 εκατοστά.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν να απομακρύνουν νερά από υπόγεια και να απελευθερώσουν κεντρικούς δρόμους από εμπόδια.

Στην πόλη Πράτο, οι δυνατοί άνεμοι και οι καταιγίδες προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και κλαδιών, με αποτέλεσμα ζημιές σε αυτοκίνητα και στέγες πολυκατοικιών.

Ισχυρή χαλαζόπτωση και καταιγίδες έπληξαν και την πόλη Βιτέρμπο, με πλημμύρες, διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους.

Κεντρικά σημεία, όπως η Πιάτσα Βέρντι, μετατράπηκαν σε ορμητικούς χείμαρρους, ενώ μεγάλα κλαδιά δέντρων έπεσαν στο οδόστρωμα.

Στην ευρύτερη περιοχή της Ρώμης, περισσότεροι από 100 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την απομάκρυνση δέντρων, επικίνδυνων αντικειμένων και την αποκατάσταση ζημιών.

Οι νοτιοανατολικές συνοικίες της πρωτεύουσας, καθώς και η παραθαλάσσια ζώνη μεταξύ Φρεζένια και Όστια, είναι ανάμεσα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Εξαιτίας της επιδείνωσης του καιρού, οι αρχές κήρυξαν πορτοκαλί συναγερμό για υψηλό κίνδυνο σε πέντε περιφέρειες της χώρας.

