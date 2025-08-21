Η Ολλανδία θα στείλει δύο συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot και περίπου 300 άτομα προσωπικό για την προστασία ενός κόμβου στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία στην Πολωνία, σύμμαχο του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Πολωνός υπουργός Άμυνας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένα ρωσικής κατασκευής drone συνετρίβη σε ένα χωράφι στην ανατολική Πολωνία, εντείνοντας τις ανησυχίες της Πολωνίας για παραβιάσεις του εναερίου χώρου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη γειτονική Ουκρανία, σημειώνει το Reuters.

«Λόγω των συνεχιζόμενων γεγονότων στην Ουκρανία, της συνεχιζόμενης σύγκρουσης και του ρόλου της Πολωνίας στην εξασφάλιση της μεταφοράς προς την Ουκρανία, η Ολλανδία έχει δηλώσει την υποστήριξή της σε συστήματα που εξασφαλίζουν τον εναέριο χώρο και τα συστήματα αεροπορικής άμυνας», δήλωσε ο Wladyslaw Kosiniak-Kamysz σε συνέντευξη Τύπου, χαιρετίζοντας την απόφαση της Ολλανδίας.

Η Ολλανδία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα συστήματα Patriot θα αναπτυχθούν από την 1η Δεκεμβρίου έως την 1η Ιουνίου του επόμενου έτους.

