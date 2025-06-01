Η Αίγυπτος αποκάλυψε σήμερα Κυριακή ένα μεγαλόπνοο σχέδιο που αφορά την κατασκευή πόλης στην έρημο.

Όπως έγινε γνωστό, η νέα πόλη θα τροφοδοτείται από την εκτροπή του Νείλου ένα ακόμη μεγάλο έργο που έχει ξεκινήσει η χώρα, για να μετατρέψει χιλιάδες στρέμματα γης στην έρημο, σε εύφορες γεωργικές περιοχές.

Μέχρι τώρα αυτό που έχει διαρρεύσει από τη συμφωνία της κυβέρνησης, είναι ότι θα κατασκευαστούν πολυτελείς κατοικίες.

Η Αίγυπτος για να αντιμετωπίσει την έλλειψη νερού, τα προβλήματα στην ηλεκτρική ενέργεια, αξιοποιεί τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία με καινοτόμες ιδέες όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Μουσταφά Μαντμπούλι όταν ανακοίνωσε το έργο.

Περίπου 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από τον Νείλο θα ρέουν καθημερινά στην πόλη Τζιριάν, έκτασης 6,8 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, 42 χλμ. δυτικά του Καΐρου, βοηθώντας στην άρδευση ενός γεωργικού έργου 2,28 εκατομμυρίων στρεμμάτων στο Νέο Δέλτα.

Τρεις ιδιώτες κατασκευαστές υπέγραψαν την επίσημη συμφωνία, με το κράτος να εκπροσωπείται από την Mostakbal Misr για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μια υπηρεσία που συνδέεται με τον στρατό. Το έργο θα περιλαμβάνει οικιστικές μονάδες, εμπορικές ζώνες, μαρίνα σκαφών αναψυχής και ελεύθερη οικονομική ζώνη.

Πηγή: skai.gr

