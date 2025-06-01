Η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας που θα μετάσχει στον δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία αύριο, στην Κωνσταντινούπολη, θα περιλαμβάνει τον υπουργό Άμυνας, τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών και αρκετούς στρατιωτικούς και αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Έπειτα από ημέρες αβεβαιότητας σχετικά με το εάν η Ουκρανία θα συμμετάσχει ή όχι, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ θα συνομιλήσει με Ρώσους αξιωματούχους στον δεύτερο γύρο των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα.

Οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας αναμένονται αύριο στην Τουρκία για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων, περισσότερα από τρία χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, η συνάντηση ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών ορίστηκε στη 1 το μεσημέρι τοπική ώρα (2.00μμ ώρα Ελλάδας) στο Παλάτι Ciragan.

Ο πρώτος γύρος, πριν από μια και πλέον εβδομάδα, οδήγησε στη μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων του πολέμου παρότι δεν υπήρξε καμιά συναίνεση για το πώς θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Και ενώ γίνεται πολλή συζήτηση για την ειρήνη, ο πόλεμος μαίνεται επί του πεδίου.

Η Ουκρανία διεξήγαγε σήμερα μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικών αεροδρομίων στη Ρωσία, έως τη Σιβηρία, με τη Μόσχα να επιβεβαιώνει στη συνέχεια ότι αρκετά αεροσκάφη "πήραν φωτιά", την παραμονή των πολυαναμενόμενων συνομιλιών.

Πηγή: Skai.gr, Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

