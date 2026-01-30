Η δήμαρχος του Νούουκ κάλεσε σήμερα τα μέσα ενημέρωσης και τους δημιουργούς περιεχομένου να επιδείξουν υπευθυνότητα, αφού ένας γερμανός κωμικός προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις όταν επιχείρησε να υψώσει την αμερικανική σημαία σε πολιτιστικό κέντρο στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας.

Την Τετάρτη, ο 41χρονος βαυαρός κωμικός Μάξι Σάφροτ εθεάθη από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) κοντά στο πολιτιστικό κέντρο του Νούουκ, φορώντας κοστούμι και κρατώντας μια αμερικανική σημαία. Προσπάθησε επανειλημμένα να τη στερεώσει στο κοντάρι της σημαίας, προτού βρεθεί αντιμέτωπος με οργισμένους περαστικούς.

Ερωτηθείς για την ταυτότητά του, ο Σάφροτ ισχυρίστηκε πως είναι αμερικανός αξιωματούχος προτού εγκαταλείψει το σημείο, αποκάλυψε δημοσιογράφος του AFP που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

Ύστερα από καταγγελία στην αστυνομία, του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η δήμαρχος Αβάρακ Όλσεν δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή της: «Το να υψώσει κάποιος μια σημαία στο πολιτιστικό κέντρο της πρωτεύουσάς μας – τη σημαία της υπερδύναμης που εδώ και εβδομάδες αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης εναντίον μας – δεν είναι αστείο. Δεν είναι κωμικό. Είναι εξαιρετικά επιζήμιο».

«Ενισχύοντας τους φόβους για να εξασφαλίσετε περιεχόμενο, κλικ ή γέλια, δεν γίνεστε ούτε τολμηροί ούτε δημιουργικοί. Αυξάνετε την αγωνία ενός ήδη ευάλωτου πληθυσμού», υπογράμμισε η Όλσεν και συνέχισε: «Για αυτό, κάντε μια παύση πριν από τη δημιουργία βίντεο. Σκεφτείτε προτού σκηνοθετήσετε κάτι "κωμικό". Αναρωτηθείτε εάν η επόμενη ερώτηση ή αντίδρασή σας θα ενημερώσει τον κόσμο ή απλώς θα κάνει ένα παιδί να κλάψει ή θα κάνει μια οικογένεια να νιώσει ανασφάλεια στην πατρίδα της».

Ο Μάξι Σάφροτ είναι γνωστός στη Γερμανία για τη συμμετοχή του στο σατιρικό πρόγραμμα «Extra Drei» του καναλιού NDR, με περισσότερους από ένα εκατομμύριο τηλεθεατές. Σε δελτίο Τύπου, το οποίο εστάλη στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel και στο δανικό πρακτορείο ειδήσεων Ritzau, το NDR εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τονίσει επανειλημμένως πως οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν την κυριότητα του τεράστιου νησιού της Αρκτικής, το οποίο αποτελεί αυτόνομο έδαφος της Δανίας. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο αμερικανός πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο κατάληψής του δια της βίας, αναφέροντας πως οι συνομιλίες που είχε στο Νταβός με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε οδήγησαν σε «πλαίσιο» μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.