Παναθηναϊκός: Άγγιξε θρίαμβο αλλά έμεινε με το «αχ»

Κοίταξε τη Ρόμα στα μάτια, άγγιξε τον θρίαμβο, αλλά συμβιβάστηκε με την ισοπαλία ο Παναθηναϊκός! Οι «πράσινοι» έκλεισαν με θετικό πρόσημο την παρουσία τους στη League Phase του Europa League, μένοντας στο 1-1 με τους «τζαλορόσι» στο ΟΑΚΑ, παρότι ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς.

Τρομερό γκολ από τον Ταμπόρδα στο 58' με το οποίο η ομάδα του Μπενίτεθ άνοιξε το σκορ, έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα από το 14' όταν αποβλήθηκε ο Μαντσίνι με απευθείας κόκκινη κάρτα. Συγκινητικός ο Γιώργος Κάτρης που λίγο έλειψε να σκοράρει με φοβερό σουτ 37', αλλά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Ο Ζιολκόβσκι το γκολ της Ρόμα στο 80' στέρησε τη χαρά μια τεράστιας νίκης πρεστίζ και ψυχολογίας για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία.

Στο μυαλό των κόουτς:

Παναθηναϊκός ειδικών... συνθηκών ήταν αυτός που παρέταξε ο Ράφα Μπενίτεθ. Λαφόν στην εστία με τριάδα στόπερ, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά. Στο δεξί άκρο ως φουλ μπακ ο Κάτρης, αριστερά ο Κυριακόπουλος, ενώ ο Μπακασέτας με τον Σιώπη ήταν οι δυο χαφ. Στην επίθεση ο Πάντοβιτς στην κορυφή και οι Ζαρουρί-Πελίστρι στα άκρα.

Για τη Ρόμα ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι επέλεξε και αυτός τριάδα στην άμυνα έχοντας επίσης σημαντικές απουσίες. Στην εστία ο Γκολίνι, τριάδα στόπερ με Μαντσίνι, Ζιολκόβσκι, Γκιλάρντι, ενώ τα αντίστοιχα μπακ-χαφ ήταν Τσέλικ και Τσιμίκας. Τριάδα κέντρου, με Πισίλι, Κριστάντε, Ελ Αϊνάουΐ, ενώ στην επίθεση ο Πελεγκρίνι ως ελεύθερος πίσω από τον Ζουλέ.

Το ματς:

Πολύ δυναμικό ξεκίνημα στο ματς για τη Ρόμα με την πρώτη ευκαιρία της να έρχεται στο 2ο λεπτό, όταν σε μια καλή πάσα στην πλάτη της άμυνας ο Τσελίκ με τον Τσιμίκα συνεργάστηκαν, ο Έλληνας μπακ από καλή θέση εξαπέλυσε ένα σουτ, αλλά ο Λαφόν εντυπωσιακά, έδιωξε σε κόρνερ.

Οι «τζαλορόσι» έψαξαν ένα γρήγορο γκολ και είχαν στο 6' μια ακόμη καλή στιγμή, όταν από λάθος του Λαφόν, ο Ζουλέ πήρε την μπάλα στην περιοχή, είδε δίπλα του τον Πελεγκρινι, αυτός με προσποίηση άδειασε δυο παίκτες, αλλά όταν σούταρε ο Μπακασέτας, έβαλε στοπ με τρομερό τάκλιν.

Η ομάδα του Γκασπερίνι, μονοπωλούσε το ενδιαφέρον στο πρώτο διάστημα του ματς και στο 11' είχε μια ακόμη ευκαιρία για γκολ, με το φάουλ του Κριστάντε στην πλάτη της άμυνας, αλλά τον Μαντσίνι να μην προλαβαίνει.

Όμως λίγο αργότερα οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν. Στο 13' από μια μπαλιά του Τουμπά, ο Πάντοβιτς έφευγε μόνος απέναντι στον Γκολίνι, αλλά ο Μαντσίνι τον γκρέμισε! Παρά την αρχική κίτρινη που του έδειξε ο Μουνουέρα, ο VAR τον φώναξε και η απόφαση διορθώθηκε με τον κεντρικό αμυντικό της Ρόμα να αποβάλλεται και τις ισορροπίες να αλλάζουν.

Η συγκεκριμένη συνθήκη, άλλαξε άρδην την εικόνα του ματς με τον Παναθηναϊκό να στέκεται καλύτερα και να βρίσκεται συνεχώς στην περιοχή της Ρόμα, δίχως ωστόσο να δημιουργεί κάποια αξιόλογη ευκαιρία. Οι αρκετές στατικές φάσεις ήταν... βούτυρο στο ψωμί των φιλοξενούμενων, που απομάκρυναν κάθε κίνδυνο. Στο 26' το σουτ του Ελ Αϊνάουϊ, παρότι ήταν κάτω από καλές συνθήκες έφυγε άουτ.

Στο 33' ο Παναθηναϊκός απείλησε με φοβερή κάθετη του Μπακασέτα στον Πάντοβιτς, ο Σέρβος έφυγε μόνος στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο Κριστάντε, τελευταία στιγμή έβαλε το πόδι και απομάκρυνε σε κόρνερ.

Η μεγαλύτερη στιγμή του ματς ήρθε στο 37' και ήταν για τον Παναθηναϊκό. Από κόρνερ του Ζαρουρί από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε εκτός περιοχής, ο Ταμπόρδα την έδωσε στον Κάτρη, αυτός δεν το σκέφτηκε και έκανε ένα τρομερό σουτ, αλλά η μπάλα τράνταξε το δοκάρι του Γκολίνι.

Οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο του ματς στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου και πίεσαν, αλλά το σκορ δεν άλλαξε με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το 0-0.

Βλέποντας την ομάδα του αρκετά αδρανή και δυσκοίλια στην κυκλοφορία, ο Γκασπερίνι, προχώρησε σε αλλαγή στην ανάπαυλα με τον Εντικά να αντικαθιστά τον κακό Σουλέ.

Παρά τις αλλαγές ο Μπενίτεθ διατήρησε την ίδια συνταγή και είδε τον Παναθηναϊκό να παγώνει περισσότερο το παιχνίδι της Ρόμα. Οι «τζαλορόσι» στο 56' είχαν μια καλή τελική με τη σέντρα που έγινε από τα αριστερά, με την μπάλα μα φτάνει δεξιά στον Τσέλικ αυτός έπιασε ένα βολ-πλανέ, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Δευτερόλεπτα αργότερα το ΟΑΚΑ εξερράγη, αφού ο Παναθηναϊκός, κατάφερε να ανοίξει το σκορ! Ο Ταμπόρδα πίεσε ψηλά, ανάγκασε τον Γκιλάρντι σε λάθος, πήρε την μπάλα έκανε μια τρομερή προσποίηση και πλάσαρε από πλάγια θέση κάνοντας το 1-0!

Ο Μπενίτεθ μετά το γκολ έριξε στο ματς τον Ρενάτο αντί του Σιώπη, ενώ και ο Γκασπερίνι από πλευράς του έκλεισε γρήγορα τις αλλαγές. Οι «πράσινοι» είχαν παγώσει το παιχνίδι της Ρόμα, η οποία από το 75' και έπειτα έπαιρνε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο.

Η πεντάλεπτη υπεροχή της ομάδας του Γκασπερίνι, έφερε και την ισοφάριση στο 80ολεπτό της αναμέτρησης. Ήταν μια προσπάθεια από τα δεξιά με τον Πισίλι να σεντράρει, ο Κάτρης είχε φύγει από τη θέση του, έκανε λάθος κεφαλιά, προς τα πίσω, με τον Ζιολκόβσκι να σκοράρει.

Στο 85' ο Γκιλάρντι απείλησε την εστία του Λαφόν εξαπολύοντας ένα μακρινό σουτ, στο οποίο ο Ιβοριανός είχε απάντηση μπλοκάροντας την μπάλα, ενώ στο 89' ο Ζαρουρί, επιχείρησε κάτι ανάλογο με την μπάλα να φεύγει άουτ στην τελευταία ουσιαστικά φάση του ματς.

ΜVP:

Παρότι δεν ξεκίνησε καλά, ο Βισέντε Ταμπόρδα, ήταν ο πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού, αλλά και ολόκληρου του ματς. Ο Αργεντινός είχε μια παραλίγο ασίστ σε καταπληκτικό σουτ του Κάτρη στο πρώτο μέρος το οποίο πήγε στο δοκάρι, ενώ πέτυχε και ένα εκπληκτικό γκολ με... λάτιν επιρροές.

Η «σφυρίχτρα»:

Σε γενικές γραμμές, ο Χοσέ Μουνουέρα έκανε ένα πολύ καλό ματς και παρότι πήγε να κάνει τραγικό λάθος με την κίτρινη που έδειξε στον Μαντσίνι στο πρώτο μέρος, διόρθωσε μέσω VAR το λάθος του και απέβαλε τον Ιταλό στόπερ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ / 3-4-2-1): Λαφόν, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Ινγκασον, Τουμπά (73’ Σκαρλατίδης), Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (90+3’ Τερζής), Σιώπης (59’ Ρενάτο Σάντσες), Μπακασέτας, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

ΡΟΜΑ (Τζιάν Πιέρο Γκασμπερίνι / 3-5-2): Γκολίνι, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Τζιλάρντι, Τσελίκ (64’ Ρενσχ), Πισίγι, Κριστάντε (64’ Γουέσλεϊ), Ελ Αγιναουί, Τσιμίκας (88’ Ανχελίνο), Σουλέ (46’ Εντιγκά), Πελεγκρίνι (67’ Ντε λα Ρότσα).

Διαιτητής: Xοσέ Μουνουέρα (Ισπανία)

Βοηθοί: Άλβαρεθ Φερνάντεθ - Μαρτίνεθ (Ισπανία)

VAR: Βιγιανουέβα (Ισπανία)

ΑVAR: Μουνίθ Ρουίθ (Ισπανία)

4ος διαιτητής: Ορτίθ Αρίας (Ισπανία)

