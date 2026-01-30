Πάλεψε μέχρι τέλους με δέκα παίκτες ο ΠΑΟΚ, λύγισε στο φινάλε από τη Λιόν

Ο Δικέφαλος μπήκε στο ματς γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Γάλλων.

Έστησε χαμηλό μπλοκ, κράτησε κοντά τις γραμμές του και περίμενε τη στιγμή του για να χτυπήσει στην κόντρα.

Το πρώτο 20λεπτο κύλησε ομαλά και χωρίς φάσεις, με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί δις να βγει στην αντεπίθεση, αλλά του έλειψαν οι καλές τελικές πάσες. Ωστόσο, το γκολ δεν άργησε να έρθει. Από στατική φάση και καλοδουλεμένη κομπίνα, ο Ζίβκοβιτς σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι και ο Γιακουμάκης από κοντά άνοιξε το σκορ. Ένα γκολ που δεν πανηγυρίστηκε, αλλά φορτίστηκε συναισθηματικά, με τους παίκτες να υψώνουν τη φανέλα με το «12».

Η Λιόν αντέδρασε άμεσα ανεβάζοντας την ένταση και βάζοντας παραπάνω παίκτες γύρω από την περιοχή του Τσιφτσή. Ο ΠΑΟΚ απορρόφησε αρχικά την πίεση, είδε τον Τσιφτσή να κάνει μεγάλη επέμβαση στο τετ-α-τετ του Ντε Καρβάλιο, όμως στο 34' λύγισε.

Ο Μορέιρα έπαιξε κάθετα στον 17χρονο Ιμπέρ, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από αριστερά, εκμεταλλεύτηκε τον χώρο που του άφησε ο Κετζιόρα και με ψύχραιμο τελείωμα στην απέναντι γωνία ισοφάρισε. Μια φάση που ξεκίνησε από κλέψιμο πάνω στον Κωνσταντέλια, που διαμαρτυρήθηκε έντονα και πήρε την κίτρινη κάρτα.

Γεγονός που στη συνέχεια απέβη καθοριστικό. Στο 41' ο Κωνσταντέλιας, σε προσπάθεια να διορθώσει λάθος του στο κέντρο, δέχθηκε δεύτερη -αυστηρή- κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, με τον ΠΑΟΚ να αναγκάζεται να παίξει με δέκα παίκτες για το υπόλοιπο του αγώνα.

Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, η Λιόν μπήκε αποφασισμένη να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα και πήρε από νωρίς τον έλεγχο. Ο ΠΑΟΚ, με δέκα παίκτες πλέον, υποχώρησε ακόμα πιο χαμηλά, προσπαθώντας να κρατήσει τις γραμμές του συμπαγείς και να περιορίσει τους χώρους.

Ωστόσο, το γκολ ήρθε με τρόπο πανομοιότυπο με το πρώτο, όταν οι «ασπρόμαυροι» έχασαν την κατοχή στο μισό της Λιόν, οι Γάλλοι έφυγαν άμεσα στην κόντρα, ο Μερά σούταρε μέσα από την περιοχή και αριστερά και νίκησε τον Τσιφτσή για το 2-1.

Ο ΠΑΟΚ, όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στο 66' και μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς από τα αριστερά, ο Μεϊτέ πήδηξε πιο ψηλά απ' όλους και με δυνατή κεφαλιά στη δεξιά γωνία ισοφάρισε σε 2-2.

Το τελευταίο δεκάλεπτο στο «Groupama Stadium» εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η Λιόν πίεσε ασφυκτικά και αρχικά κέρδισε πέναλτι, όταν ο Ιμπέρ βρέθηκε στο έδαφος μετά από μαρκάρισμα του Μιχαηλίδη, με τον διαιτητή -μετά από on field review- να δείχνει την άσπρη βούλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Κάραμπεκ, όμως η δυνατή εκτέλεσή του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσιφτσή.

Η ένταση κορυφώθηκε, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να αποβάλλεται από τον πάγκο για έντονες διαμαρτυρίες. Παρά το χαμένο πέναλτι, η Λιόν δεν κατέβασε ρυθμό και στο 88' βρήκε τελικά τη λύση. Μετά από ωραία ενέργεια του Ροντρίγκες, ο Κάραμπεκ πήρε το αίμα του πίσω και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 3-2, ολοκληρώνοντας την ανατροπή σε ένα φινάλε γεμάτο πίεση.

