Τραμπ: Πιο ισχυρό το ΝΑΤΟ με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για το Golden Dome (σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας) που χτίζουμε. Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας δείξει τον δρόμο στο να την αποκτήσουμε», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Και σημειώνει: «Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει η Ρωσία ή η Κίνα και δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Από στρατιωτικής άποψης, χωρίς την τεράστια δύναμη των ΗΠΑ, την οποία έχτισα σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου και τώρα την ανεβάζω σε ένα νέο, ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας. Ούτε καν κοντά σε αυτό! Το ξέρουν αυτό, και το ξέρω και εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ. Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό δεν είναι αποδεκτό».

Στον Λευκό Οίκο σήμερα οι ΥΠΕΞ Δανίας - Γροιλανδίας

Την ίδια ώρα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα βρεθούν σήμερα στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης για το τεράστιο νησί της Αρκτικής. Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν είχε ζητήσει να έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Τελικά όμως η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο καθώς ζήτησε να συμμετάσχει σε αυτή και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. Ο Λόκε Ράσμουσεν έχει δηλώσει ότι ελπίζει να ξεκαθαρίσουν «κάποιες παρανοήσεις» στη διάρκεια της συνάντησης αυτής, την ώρα που Δανία και Γροιλανδία απορρίπτουν το ενδεχόμενο να περάσει ο έλεγχος του νησιού στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την Κυριακή ότι θα το πράξει «με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».

