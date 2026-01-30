Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα Playoffs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ έμεινε στο 1-1 απέναντι στη Ρόμα, έχοντας πάρει προβάδισμα με τον Ταμπόρδα, για να ισοφαριστεί από τον Ζιολκόφσκι.

Ο ΠΑΟΚ στη Γαλλία σε ένα τρομερά ιδιαίτερο παιχνίδι εν μέσω πένθους για τους αδικοχαμένους οπαδούς του στο δυστύχημα της Ρουμανίας, ηττήθηκε 4-2 από τη Λιόν έχοντας παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο και παλεύοντας με όσες πνευματικές δυνάμεις είχε…

Οι «πράσινοι» τερματίζοντας στην 20η θέση πλέον περιμένουν (όπως και η Φενέρ) στην κλήρωση της Παρασκευής μια εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ως 17ος θα κληρωθεί (όπως και η Λιλ) με μια εκ των Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια θα προκύψουν από τα:

Γκενκ/Μπολόνια – Ντινάμο/Μπραν

Στουτγκάρδη/Φερεντσβάρος – Σέλτικ/Λουντογκόρετς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.