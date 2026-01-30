Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα Playoffs του Europa League

Με την ολοκλήρωση της League Phase και με τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας, οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμαθαν τους πιθανούς αντιπάλους τους στα Playoffs 

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ έμεινε στο 1-1 απέναντι στη Ρόμα, έχοντας πάρει προβάδισμα με τον Ταμπόρδα, για να ισοφαριστεί από τον Ζιολκόφσκι.

Ο ΠΑΟΚ στη Γαλλία σε ένα τρομερά ιδιαίτερο παιχνίδι εν μέσω πένθους για τους αδικοχαμένους οπαδούς του στο δυστύχημα της Ρουμανίας, ηττήθηκε 4-2 από τη Λιόν έχοντας παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο και παλεύοντας με όσες πνευματικές δυνάμεις είχε…

Οι «πράσινοι» τερματίζοντας στην 20η θέση πλέον περιμένουν (όπως και η Φενέρ) στην κλήρωση της Παρασκευής μια εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ως 17ος θα κληρωθεί (όπως και η Λιλ) με μια εκ των Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια θα προκύψουν από τα:

Γκενκ/Μπολόνια – Ντινάμο/Μπραν

Στουτγκάρδη/Φερεντσβάρος – Σέλτικ/Λουντογκόρετς

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark