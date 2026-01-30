Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα Playoffs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ έμεινε στο 1-1 απέναντι στη Ρόμα, έχοντας πάρει προβάδισμα με τον Ταμπόρδα, για να ισοφαριστεί από τον Ζιολκόφσκι.
Ο ΠΑΟΚ στη Γαλλία σε ένα τρομερά ιδιαίτερο παιχνίδι εν μέσω πένθους για τους αδικοχαμένους οπαδούς του στο δυστύχημα της Ρουμανίας, ηττήθηκε 4-2 από τη Λιόν έχοντας παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο και παλεύοντας με όσες πνευματικές δυνάμεις είχε…
Οι «πράσινοι» τερματίζοντας στην 20η θέση πλέον περιμένουν (όπως και η Φενέρ) στην κλήρωση της Παρασκευής μια εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν.
Ο «δικέφαλος του βορρά» ως 17ος θα κληρωθεί (όπως και η Λιλ) με μια εκ των Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα.
Τα υπόλοιπα ζευγάρια θα προκύψουν από τα:
Γκενκ/Μπολόνια – Ντινάμο/Μπραν
Στουτγκάρδη/Φερεντσβάρος – Σέλτικ/Λουντογκόρετς
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.