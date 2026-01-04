Γερμανικές αντιδράσεις: Από στήριξη μέχρι κυρώσεις για ΗΠΑ

Πλήθος γερμανικών αντιδράσεων και εκτιμήσεων νομικών και στη Γερμανία για την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και την τύχη του Νικολάς Μαδούρο. To Spiegel αναφέρει γλαφυρά: Από «πραξικόπημα» μέχρι «μήνυμα ελπίδας».Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Η αντίδραση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ήρθε αργά το Σάββατο, μετά τη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ από το Μαρ-α-Λάγκο για την πρωτοφανή αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη - ή σύμφωνα με Γερμανούς νομικούς «απαγωγή» του Νικολάς Μαδούρο - που ήδη βρίσκεται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας της Νέας Υόρκης.



Γερμανικά μέσα σχολιάζουν στις πρώτες αναλύσεις τους την επίσημη στάση της Γερμανίας ως μια προσπάθεια αποφυγής να σχολιαστεί ανοιχτά η απόφαση Τραμπ να «εισβάλλει» σε μια ξένη χώρα, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Κογκρέσο, ως όφειλε, και με πολλά ερωτήματα γύρω από σοβαρές ενδεχομένως παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.



Η καταδίκη του καθεστώτος Μαδούρο είναι ένα ζήτημα, εκτιμούν αναλυτές στη Γερμανία, και άλλο η διερεύνηση των νομιμοποιητικών ερεισμάτων μιας τέτοιας κλίμακας επιχείρησης.

CDU: Αντιφατικά μηνύματα από κορυφαία στελέχη

Ο εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής των Χριστιανοδημοκρατών Γιούργκεν Χαρντ χαρακτηρίζει την επίθεση στη Βενεζουέλα «μήνυμα ελπίδας για τη Βενεζουέλα», προσθέτοντας πως «για πολλά χρόνια ο Μαδούρο κατέστειλε την κοινωνία των πολιτών, διαδίδοντας τον τρόμο και τα ναρκωτικά στην περιοχή». Ο ίδιος επεσήμανε ακόμα στο δίκτυο RND ότι «η Γερμανία και η ΕΕ θα συνεχίσουν να αναλύουν με ψυχραιμία την κατάσταση και να επιδιώκουν επαφή με τις ΗΠΑ, τα γειτονικά κράτη της Βενεζουέλας και τους συνομιλητές μας στη χώρα».



Από την άλλη πλευρά ο Χριστιανοδημοκράτης βουλευτής Ρόντεριχ Κίζεβετερ, χαρακτηρίζει την κίνηση των ΗΠΑ ως «πραξικόπημα», λέγοντας ότι «με τον πρόεδρο Τραμπ οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν οριστικά την τάξη πραγμάτων που βασίζεται σε κανόνες και έχει διαμορφωθεί από το 1945 (...) H Ουάσινγκτον επιστρέφει στο δόγμα των ΗΠΑ που ίσχυε πριν από το 1940, μια νοοτροπία σφαιρών επιρροής, όπου η ισχύς επιβάλλει το δίκαιο, όμως όχι το διεθνές δίκαιο».

Καταδίκη από SPD, Aριστερά, Πρασίνους, BSW

O Άντις Αχμέτοβιτς, εκπρόσωπος της Κ.Ο. των Σοσιαλδημοκρατών για θέματα εξωτερικής πολιτικής στο γερμανικό κοινοβούλιο αναφέρει: «Όσοι αγνοούν το διεθνές δίκαιο και δίνουν προτεραιότητα στην ισχύ έναντι των κανόνων δεν διαφέρουν στις πράξεις τους από αυταρχικούς παράγοντες».



Ο ανιπρόεδρος της γερμανικής βουλής από τους Πρασίνους και πρώην συμπρόεδρος του κόμματος, Ομίντ Νουριπούρ, κάνει λόγο εμφατικά για «κατάρρευση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες». Αν και έλειπε, όπως είπε, η δημοκρατική νομιμοποίηση του Μαδούρο, εντούτοις «όσοι θέλουν να τον αντικαταστήσουν με το δίκαιο του ισχυρότερου και αγνοούν το διεθνές δίκαιο, θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη».



Ο επικεφαλής της ΑριστεράςΓιαν βαν Άκεν ζητά «κυρώσεις» παρόμοιες με αυτές που επιβλήθηκαν στον Βλάντιμιρ Πούτιν για τον επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας. «Όποιος επιβάλει κυρώσεις στον Πούτιν, πρέπει επίσης να επιβάλει κυρώσεις και στον Τραμπ».



Και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, που δεν εκπροσωπείται όμως στο κοινοβούλιο, καταδίκασε την αμερικανική επίθεση.

Στάση αναμονής από την AfD

Ο εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής της AfD στη γερμανική βουλή, Mάρκους Φρονμάιερ, δήλωσε στη γερμανική ραδιοφωνία dlf ότι επί της αρχής η Εναλλακτική για τη Γερμανία τηρεί την αρχή «της μη εμπλοκής», ωστόσο θα περιμένει να ακουστεί πλήρως η αιτιολόγηση της αμερικανικής επέμβασης, πριν προβεί σε τελική αξιολόγηση.



Πηγή: Deutsche Welle

