Ο πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε σήμερα ότι ότι η ευημερία των Βενεζουελάνων πρέπει να υπερισχύσει έπειτα από τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ, μετά από μια αμερικανική επιχείρηση, και ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας ζήτησε «να διασφαλιστεί η κυριαρχία της χώρας».
«Η ευημερία του αγαπητού λαού της Βενεζουέλας πρέπει να υπερισχύσει πέρα όποιου άλλου ζητήματος και να οδηγήσει να ξεπεραστεί η βία και στην υιοθέτηση οδών δικαιοσύνης και ειρήνης, διασφαλίζοντας την κυριαρχία της χώρας», δήλωσε ο Αμερικανός πάπας μετά την προσευχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.
Ο Λέων ΙΔ’ κάλεσε η Βενεζουέλα να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα και για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
