Βίντεο με τη στιγμή που ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, οδηγήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) για να γίνει η επίσημη καταγραφή και διαδικασία προσαγωγής του, έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής ο Λευκός Οίκος.

Στο βίντεο, ο Μαδούρο εμφανίζεται να προχωρά φορώντας χειροπέδες και ένα μαύρο φούτερ και με τη συνοδεία πρακτόρων της υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών σε έναν διάδρομο με μπλε μοκέτα που φέρει την ένδειξη «DEA NYD».

Ο Μαδούρο οδηγήθηκε στα γραφεία της υπηρεσίας στο Μανχάταν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσαγωγής και να πάρουν τα δακτυλικά του αποτυπώματα.

Τα πλάνα δείχνουν το συλληφθέντα ηγέτη της Βενεζουέλας να προσπαθεί να μιλήσει αγγλικά.

«Good night», λέει. Στη συνέχεια, στα ισπανικά, αμφιβάλλει για τη φράση που χρησιμοποίησε: «Es buenas noches, no?», ήτοι «Είναι “καληνύχτα”, έτσι;».

Ο Μαδούρο επαναλαμβάνει το «good night» προς όσους βρίσκονται στον χώρο και προσθέτει «Happy New Year», με ελαφρώς πιο ζωηρό τόνο.

