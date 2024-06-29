Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας εξέφρασε τη «σοβαρή ανησυχία» του για τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε στην Αλβανία και τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, ενώ «αντιδρά έντονα στη χρήση του όρου Βορειομακεδόνες, για τον χαρακτηρισμό της μακεδονικής μειονότητας που ζει στην Αλβανία».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής που ανακοίνωσε χθες στα Τίρανα η Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας, ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται στα 2,4 εκατ. άτομα, μειωμένος κατά 410.000 σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή που πραγματοποιήθηκε στη χώρα το 2011.

Ο αριθμός των «Βορειομακεδόνων» στην Αλβανία ανέρχεται στους 2.281, έναντι 5.512 στην απογραφή του 2011, ενώ για πρώτη φορά καταγράφονται πλέον 7.957 άτομα ως «Βούλγαροι», αν και στις προηγούμενες 11 απογραφές στην Αλβανία ούτε ένα άτομο δεν δήλωσε Βούλγαρος.

Οι αλβανικές αρχές, μόλις το 2017 αναγνώρισαν «βουλγαρική μειονότητα» στην Αλβανία. Η επίσημη Σόφια υποστηρίζει πως στις προηγούμενες απογραφές στην Αλβανία, ο βουλγαρικός πληθυσμός που ζει στη χώρα εμποδιζόταν να απογραφεί ως τέτοιος.

«Οι τεχνικές παρατυπίες, τόσο ενόψει όσο και κατά την διάρκεια της απογραφής του πληθυσμού στην Αλβανία, τις οποίες επισήμαναν συνεχώς οι μακεδονικές οργανώσεις στην Αλβανία, είχαν ως αποτέλεσμα την ανακοίνωση προκαταρκτικών στοιχείων τα οποία, δυστυχώς, δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς τον πραγματικό αριθμό των εθνοτικά Μακεδόνων στη χώρα» σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας σε σημερινή ανακοίνωσή του και γνωστοποιεί πως ανακαλεί για διαβουλεύσεις στα Σκόπια τον πρέσβη της Βόρειας Μακεδονίας στα Τίρανα.

Ακόμη, κατά την χθεσινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της απογραφής στην Αλβανία, ο εκπρόσωπος της πρεσβείας της Βόρειας Μακεδονίας αποχώρησε από την παρουσίαση ως ένδειξη διαμαρτυρίας, διότι σε αυτήν έγινε λόγος για «Βορειομακεδόνες» και όχι για «Μακεδόνες». Εκπρόσωποι των τελευταίων στην Αλβανία ανακοίνωσαν πως δεν αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα της απογραφής αυτής στην Αλβανία, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2023 και ζητούν τη διεξαγωγή νέας. Οι ίδιοι εκπρόσωποι κατηγορούν τη Βουλγαρία για «πολιτική αφομίωσης των "Μακεδόνων" που ζουν στην Αλβανία», με τη χορήγηση βουλγαρικών διαβατηρίων και την άσκηση πιέσεων προκειμένου αυτοί να απογραφούν ως «Βούλγαροι», ενώ σημειώνουν πως οι αλβανικές αρχές δεν έπραξαν τίποτε προκειμένου να εμποδίσουν τέτοιες ενέργειες.

Η Βουλγαρία απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές, τις οποίες όμως ενστερνίζονται τα επίσημα Σκόπια.

Λίγη ώρα μετά την αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Τίμτσο Μουτσούνσκι ανέφερε πως μετά από παρέμβασή του προς τον ομόλογό του της Αλβανίας, Ίγκλι Χασάνι, η Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας "διόρθωσε" τον όρο "Βορειομακεδόνες" με τον όρο "Μακεδόνες".

Πηγή: skai.gr

