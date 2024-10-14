Λογαριασμός
Παρακλάδι του ISIS πίσω από την επίθεση στο Ζόλινγκεν - Πανηγυρισμοί και κάλεσμα σε «μοναχικούς λύκους»

Στην «αιματοβαμμένη» καταχώριση του ISPK «Επίθεση στην Γερμανία - Για την εκδίκηση των μουσουλμάνων», αναφέρονται ως στόχοι εκδηλώσεις της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ

germania

«Επίθεση στην Γερμανία - Για την εκδίκηση των μουσουλμάνων», είναι ο τίτλος δισέλιδης καταχώρισης σήμερα στο περιοδικό «Η Φωνή του Χορασάν», το οποίο ελέγχεται από την οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος Επαρχία Χορασάν» (ISPK), παρακλάδι της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος»

Στην καταχώριση δεσπόζει ένα μεγάλο αιματοβαμμένο μαχαίρι, ενώ διακρίνονται πανηγυρικές αναφορές στην επίθεση του περασμένου Αυγούστου με μαχαίρι σε μουσικό φεστιβάλ στο Ζόλινγκεν, όπου σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, και αναφέρονται ως επιθυμητοί στόχοι οι εκδηλώσεις της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.

Στη δεύτερη σελίδα το κάλεσμα απευθύνεται συγκεκριμένα σε «μοναχικούς λύκους» και εικονίζονται μαχαίρια και τσεκούρια με κηλίδες αίματος. «Ω μοναχικέ λύκε, πού είσαι;», γράφει η ανάρτηση. 

επιθεση γερμανια

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των γερμανικών υπηρεσιών ασφάλειας δήλωσε στην εφημερίδα BILD ότι «ήταν ήδη σαφές ότι το Ισλαμικό Κράτος είχε την ευθύνη για την επίθεση στο Ζόλινγκεν, αλλά αυτού του είδους οι πανηγυρισμοί αποτελούν ευθεία πρόσκληση για πιθανούς μιμητές».

Από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, παρατηρείται μαζική αύξηση στον σχεδιασμό ισλαμιστικών τρομοκρατικών επιθέσεων, ειδικά μεταξύ των νέων και κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισήμανε η ίδια πηγή.

«Έρχεται ένα πραγματικό κύμα νέων τρομοκρατών και η στοχευμένη έκκληση για επίθεση σε εκδηλώσεις ΛΟΑΤΚΙ είναι πολύ ανησυχητική. Αυτό το είδος παρακίνησης είναι κάτι νέο», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Γερμανία τρομοκρατική επίθεση Ισλαμικό Κράτος
